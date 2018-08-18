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Состояние Алексея Парамонова врачи оценивают как крайне тяжелое

Прославленный ветеран "Спартака" Алексей Парамонов находится в реанимацию одной из столичных клиник.

Состояние 93-летнего олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 крайне тяжелое и врачи не дают никаких гарантий по его выздоровлению.

Напомним, на днях старейшему ветерану красно-белых стало плохо, он был госпитализирован в больницу. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:49
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№2 Написал: Рома Карпанов (Сегодня, 18:29) #
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Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Легенда нашего футбола СССР. Как мало свидетелей его остается . Выздоравливайте пожалуйста.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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