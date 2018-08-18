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"Ростов" в матче молодежного первенства разгромил "Енисей"

"Ростов" в матче 4-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Енисей" со счетом 3:0.

Молодежное первенство

4 тур

"Ростов" – "Енисей" 3:0

Голы: Карнута, 56, Колотиевский, 82, Мкртчян, 86

"Ростов": Песьяков (Фролкин, 89), Нескоромный, Захаров, Зензура (Волков, 46), Петров, Осинов, Забродин, Лазарев, Фищенко, Гогричиани (Карнута, 46), Дулаев (Колотиевский, 69)

"Енисей": Филиппов, Ганус, Захаров (Луташев, 50), Воробьёв, Шестаков, Фаррахов (Третьяков, 76), Песиков, Сахаров (Шнитов, 59), Матвиенко, Раздорских, Морев

Предупреждения: Дулаев, 31, Фищенко, 38, Нескоромный, 41, Петров, 61, Раздорских, 65, Мкртчян, 90
Теги: Ростов Енисей
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