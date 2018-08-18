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Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
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"Краснодар" - "Спартак": Лоренсо Мельгарехо заменил Комбарова в стартовом составе

"Спартак" объявил состав на матч 4-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано.

Запасные: Ребров, Комбаров, Рассказов, Петкович, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Роша.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 17:49
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(1)
№12 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рассказов был бы надежнее. А так, играем без левого защитника.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Ну наконец-то !!!!!! А то я уж думал , что до Карреры не доходит... Ещё соглашусь с предыдущим оратором...в старте должен быть Зе , а не Адриано ... А когда тот наесться , то тогда уж что же...остается Луис ...

не надо Зе,он как будто ногами играть разучился..лучше пусть Адриано играет


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№10 Написал: GPS (Сегодня, 18:43) #
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online

Цитата: Gerolsteiner 1001
в старте должен быть Зе , а не Адриано ... А когда тот наесться , то тогда уж что же...остается Луис

Зе выйдет во втором тайме защищать счет 0-2 после двух банок Адриану...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец-то !!!!!! А то я уж думал , что до Карреры не доходит... Ещё соглашусь с предыдущим оратором...в старте должен быть Зе , а не Адриано ... А когда тот наесться , то тогда уж что же...остается Луис ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№8 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Да неужели теперь не будет бесполезных навесов в голову защитников и привозы...

Зато Самедов в старте так что навесы просто переехали с лева на право!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да неужели теперь не будет бесполезных навесов в голову защитников и привозы...


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: Рома Карпанов (Сегодня, 18:05) #
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Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (3)

Он даёт шанс Адриано. Хотя по мне ,Зе заслужил выход в основе.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Хорошая новость!значит играем на победу!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№3 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 17:56) #
  • -2
  •  (4)

Отличная новость!
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:52) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как так, епты что случилось? А как же итальянские грабли. Хотя Самедыч и Адриано в составе...
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 17:51) #
  • -2
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online

промеску то на замену, когда игроки устанут, хоть толк был бы
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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