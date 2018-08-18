"Краснодар" - "Спартак": Лоренсо Мельгарехо заменил Комбарова в стартовом составе

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:25
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" (45)
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" (45)
18:04
Болельщики "Спартака" в Краснодаре скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы (видео) (26)
Болельщики "Спартака" в Краснодаре скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы (видео) (26)
17:08
Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Еременко, перешедшему в "Спартак" (23)
Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Еременко, перешедшему в "Спартак" (23)
16:19
Евгений Алдонин: "Зенит" потратил слишком много сил, о простоте матча с "Уралом" говорить не приходится (2)
Евгений Алдонин: "Зенит" потратил слишком много сил, о простоте матча с "Уралом" говорить не приходится (2)
15:08
Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске (5)
Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске (5)
14:11
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
10:45
Павлюченко в третий раз стал отцом (1)
Павлюченко в третий раз стал отцом (1)
10:17
Орлов: "Спартак" разочаровал отсутствием самоотдачи, но при этом Каррера гордится командой (26)
Орлов: "Спартак" разочаровал отсутствием самоотдачи, но при этом Каррера гордится командой (26)
"Краснодар" - "Спартак": Лоренсо Мельгарехо заменил Комбарова в стартовом составе
"Спартак" объявил состав на матч 4-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано.
Запасные: Ребров, Комбаров, Рассказов, Петкович, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Роша.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Адриано.
Запасные: Ребров, Комбаров, Рассказов, Петкович, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Роша.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.