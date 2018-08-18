Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:25
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" (45)
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" (45)
18:04
Болельщики "Спартака" в Краснодаре скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы (видео) (26)
Болельщики "Спартака" в Краснодаре скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы (видео) (26)
17:08
Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Еременко, перешедшему в "Спартак" (23)
Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Еременко, перешедшему в "Спартак" (23)
16:19
Евгений Алдонин: "Зенит" потратил слишком много сил, о простоте матча с "Уралом" говорить не приходится (2)
Евгений Алдонин: "Зенит" потратил слишком много сил, о простоте матча с "Уралом" говорить не приходится (2)
15:08
Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске (5)
Из-за нехватки финансов на перелеты "Анжи" будет базироваться и готовиться к ближайшим матчам в подмосковном Подольске (5)
14:11
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
Ветерану "Спартака" Парамонову ночью стало плохо. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
10:45
Павлюченко в третий раз стал отцом (1)
Павлюченко в третий раз стал отцом (1)
10:17
Орлов: "Спартак" разочаровал отсутствием самоотдачи, но при этом Каррера гордится командой (26)
Орлов: "Спартак" разочаровал отсутствием самоотдачи, но при этом Каррера гордится командой (26)
Болельщики "Спартака" в Краснодаре скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы (видео)
Несколько тысяч болельщиков московского "Спартака" прибыли в Краснодар на матч столичного клуба с местным "Краснодаром". Игра состоится в рамках 4-го тура чемпионата России.
И пока вся страна чуть ли не молится на нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который стал одним из главных героев сборной России на прошедшем чемпионате мира, болельщики московского клуба явно не разделили этого ажиотажа и кричали оскорбительные кричалки в его адрес.
Напомним, Дзюба ранее выступал за московский "Спартак", откуда перешел в "Зенит".
И пока вся страна чуть ли не молится на нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который стал одним из главных героев сборной России на прошедшем чемпионате мира, болельщики московского клуба явно не разделили этого ажиотажа и кричали оскорбительные кричалки в его адрес.
Напомним, Дзюба ранее выступал за московский "Спартак", откуда перешел в "Зенит".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.