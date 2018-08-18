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Болельщики "Спартака" в Краснодаре скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы (видео)

Несколько тысяч болельщиков московского "Спартака" прибыли в Краснодар на матч столичного клуба с местным "Краснодаром". Игра состоится в рамках 4-го тура чемпионата России.

И пока вся страна чуть ли не молится на нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который стал одним из главных героев сборной России на прошедшем чемпионате мира, болельщики московского клуба явно не разделили этого ажиотажа и кричали оскорбительные кричалки в его адрес.

Напомним, Дзюба ранее выступал за московский "Спартак", откуда перешел в "Зенит".

Теги: Дзюба Спартак Краснодар Rвидео
Сегодня, 18:04
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(5)
№26 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
О тех, кто в кадре...ну бараны !smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№25 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 18:55) #
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online

Дoлбoeбы
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№24 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Видео, как рвутся мясные пуканы smile
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№23 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
полистать, вспомнить.

Полистай, вспомни. Свою статистику по Дзюбе ведёшь. Сильно. Только это никак не умаляет его достоинств.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alex_Zenitovic
а вас в ЛЧ пустили, так даже квалификацию пройти не смогли)


а зачем ?
изображать там Дюделанж ? ставить рекорды?

и вот не нужно сейчас закатывать глазки и начинать истерику о непатриотичности- это объективная реальность.
Российский футбол не готов к ЛЧ.

сегодня в Лиге Чемпионов цска и проводницы- вот путь они и покажут класс.

а остальные как обычно посмеются.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№21 Написал: Alex_Zenitovic Санкт-Петербург (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
Когда забивал Шатов ему весь стадион аплодировал, если бы и Дзюба играл именно в Питере, ему бы никто плохого словечка бы и не сказал, а вас в ЛЧ пустили, так даже квалификацию пройти не смогли)
Регистрация: 16.11.2016 [жалоба]
№20 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Они всегда смелые нарушать общественный порядок... когда прячутся в стаде как бараны, один - за спиной другого... А дома у себя, наверное. перед своими детьми не стали бы так себя вести, матом орать, детьишек своих небось другому учат.. Вишь! а перед чужими - на уклице - эт можно. Тупые дебилы.

Понятно что это не есть хорошо.Но вам прежде чем как то называть этих болельщиков и поучать,лучше вспомнить про отношение к Саше Панову.Особенно когда в питере на него напали.Это так,к слову.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№19 Написал: Zeelandets Nederland (Сегодня, 18:42) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
дебилы!
Регистрация: 19.04.2012 [жалоба]
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:41) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Согласен с тобой , эти тоже не с большим умом


особенно мужественным и самопожертвованным выглядит этот подвиг в свете того, что вывесили они эту гадость в адрес спартачей почему-то на матче с тульским Арсеналом.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№17 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сидит быдло с пивом и материться, несмотря на то, что рядом ходят дети.....Гордитесь ???


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:36) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
его вся страна Любит

сколько говна питерасты вылили на Дзюбу (и Шатова), забивавших им мячи, а на Дзюбу- втройне, ведь именно его гол не пустил этот мусор в Лигу Чемпионов..
можно прочесть и здесь, на их гостевой.
полистать, вспомнить.

в ответ Дзюба их публично куесосил в прессе, а теперь они Дзюбу лююююбят..

терпильность- в зенитовских традициях.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 18:36) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Пивовед
Цитата: ЦОДД
Нет , нормальные Болелы Спартака ни когда не станут тролить Артема. А эти что кричат- ни кто. К болельщикам отношения не имеют. Так стадо.


кто , в таком случае , вывесил сегодня оскорбительные баннеры в адрес спартачей и новеньких на конских трибунах ?


Согласен с тобой , эти тоже не с большим умом. СПАРТАКУ только желаю удачи и болею за них.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
№14 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (6)
online

Согласно свинокоментам на ветке про банеры о Еременко. - "свинопердаки рвет до сих пор", полыхают анусы кровавыми соплями))))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 18:33) #
  • -8
  •  (10)
online

Цитата: Skyline
целуйте в жопу свою тупую мартышку с номером 12 ***ые поросята) smile
а Дзюбе и без кучки даунов збс. его вся страна Любит

за всю страну зря говоришь,а Дзюба некрасиво ушел из Спартака,постоянно оскорбляет Спартак в интервью,за что его болельщики должны уважать?а футболиста из него сделал Спартак.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 18:32) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
целуйте в жопу свою тупую мартышку с номером 12 ***ые поросята) smile
а Дзюбе и без кучки даунов збс. его вся страна Любит

Не надо свой Питер ровнять со всей страной,никто его не любит,а про свою "любовь " к дзюбе не рассказывай ни кому,пацаны не поймут .
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:29) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свинячье отребье в своём репертуаре. satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Нет , нормальные Болелы Спартака ни когда не станут тролить Артема. А эти что кричат- ни кто. К болельщикам отношения не имеют. Так стадо.


кто , в таком случае , вывесил сегодня оскорбительные баннеры в адрес спартачей и новеньких на конских трибунах ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: yuri
Ромбоголовых может исправить только полное уничтожение.

Ты неадекват какой-то...

Космонавтов на это стадо не хватает


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:22) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
его вся страна Любит

абсолютно так же *его вся страна любила*(С) и после матча с Лихтенштейном..
и точно так же потом эта же страна смешала этого кудесника с дерьмом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 18:22) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Нет , нормальные Болелы Спартака ни когда не станут тролить Артема. А эти что кричат- ни кто. К болельщикам отношения не имеют. Так стадо.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:19) #
  • +2
  •  (16)
online

Ромбоголовых может исправить только полное уничтожение.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 18:18) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Зато как свинотролли умничают в новости о баннерах про Еременко)) что-то тут их нет


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:14) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Они всегда смелые нарушать общественный порядок... когда прячутся в стаде как бараны, один - за спиной другого... А дома у себя, наверное. перед своими детьми не стали бы так себя вести, матом орать, детьишек своих небось другому учат.. Вишь! а перед чужими - на уклице - эт можно. Тупые дебилы.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Не забил бы и не вспомнили. Забил - вспомнили. Раздражение, что не сохранили его у себя.. Да и кричат 5 упырей (плаксы)... Думаю, что больше половины там так не думают. Психология толпы давит...

РС Что имеем не храним, потерявши плачем...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:10) #
  • +6
  •  (10)

Похоже на Маугли: "А еще он называл тебя земляным червяком"!

Краснодар...Спартак....Дзюба...Это при чем?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
целуйте в жопу свою тупую мартышку с номером 12 ***ые поросята) smile
а Дзюбе и без кучки даунов збс. его вся страна Любит


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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