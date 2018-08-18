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Ари сыграет против "Спартака" с первых минут

Стал известен состав "Краснодара" на матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Краснодар": Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Ари.

Запасные - Синицын, Шишкин, Фьолусон, Жигулев, Окриашвили, Куэва Браво, Игнатьев, Маурисиу Перейра.
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 18:09
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№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 18:25) #
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online

Цитата: tar-tas
Ой, мы сразу обосрались со страху!

это ты умеешь, жидкий
но ари вам постоянно кидает банку
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:20) #
  • -2
  •  (6)

Ой, мы сразу обосрались со страху!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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