Опрос:

Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал"

В матче 4-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом".

Чемпионат России

4 тур

ЦСКА – "Арсенал" 3:0

Гол: Эрнандес, 12, Бистрович, 84, Чалов, 86

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников (Чалов, 34), Бистрович, Бийол, Влашич (Гордюшенко. 87), Жамалетдинов (Ахметов, 63), Эрнандес.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко (Чаушич, 46), Ткачёв, Бакаев, Костадинов (Мохаммед, 74), Джорджевич, Кангва (Лесовой, 60)

Предупреждения: Хагуш, 38, Джорджевич, 45+2, Магнуссон, 74, Мохаммед, 76

Удаления: Григалава, 68
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 18:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
45
(6)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№45 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
Цитата: tiki
да легко.и так знаю сольешься

так не теряй время. до среды всем разошли не забудь ни одно аккаунта

имбецил?читать не умеешь? идиот?даун? какой у тебя диагноз то?
наверное и баста кумир?
хотя чему я удивляюсь


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№44 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (2)
online

Продажные команды, продажные судьи, продажный чемпионат. Ура! Российскому футболу!
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№43 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
да легко.и так знаю сольешься

так не теряй время. до среды всем разошли не забудь ни одно аккаунта


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№42 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:51) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
Цитата: tiki
Цитата: Skyline
Цитата: tiki
Цитата: Skyline
по чем нынче безбородов на 2 часа? кони его с допами брали судя по матчу

ты лучше про минск расскажи.а так молчал бы в жопу, кому лизали.т.е. всем

удачи клоун.

слышь клоун.буду в питере - тебе в личку отпишу.
соскочишь - скрин тут каждому скину

можешь сейчас начинать рассылать.

да легко.и так знаю сольешься


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№41 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Безбородов отдельная тема, но в этой встрече кони победили по делу.

Спасибо. Я считаю, что ты справедливо все заметил и написал.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№40 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Цитата: Skyline
по чем нынче безбородов на 2 часа? кони его с допами брали судя по матчу

Сегодня кони, завтра свиньи, послезавтра дефки: хороший арбитр, входит в нужды каждого, никому не отказывает, и всем по карману.
Безбородов отдельная тема, но в этой встрече кони победили по делу.

вот адекватное суждение
кто мешал бить Арсеналу? после первого тайма 12-3.
вот и закономерный счет
а не начинать с грязи


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№39 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
по чем нынче безбородов на 2 часа? кони его с допами брали судя по матчу

Явно дешевле чем покупать за народные деньги победу в квалификации ЛЕ. smirk И не отпирайся- у тренера минчан не с проста проскочило про Газпром.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№38 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: Skyline
Цитата: tiki
Цитата: Skyline
по чем нынче безбородов на 2 часа? кони его с допами брали судя по матчу

ты лучше про минск расскажи.а так молчал бы в жопу, кому лизали.т.е. всем

удачи клоун.

слышь клоун.буду в питере - тебе в личку отпишу.
соскочишь - скрин тут каждому скину

можешь сейчас начинать рассылать.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№37 Написал: студия дускай (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (3)
online

обязательно нужно отделить столичные клубы от основного чемпионата чтобы не мешали развитию футбола в стране
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№36 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
по чем нынче безбородов на 2 часа? кони его с допами брали судя по матчу

Сегодня кони, завтра свиньи, послезавтра дефки: хороший арбитр, входит в нужды каждого, никому не отказывает, и всем по карману.
Безбородов отдельная тема, но в этой встрече кони победили по делу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№35 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:49) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: P. Holmberg
Цитата: Antip7
В целом, второй матч на судейском корпусе. Я ЦСКА уважал.. не хорошо это


Слышь, малолетняя дибильная свинья, не смеши людей, гейпедрон ссаный)))


Я не знаю, к кому вы обращаетесь.. но явно вы перепутали никнейм.. это не ко мне
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№34 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Antip7
В целом, второй матч на судейском корпусе. Я ЦСКА уважал.. не хорошо это


Слышь, малолетняя дибильная свинья, не смеши людей, гейпедрон ссаный)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№33 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
молодцы!!!!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
№32 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:46) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
хотя чего кидать.тут и Спартаковские, и Кони, и Крылья, и Динамо и так далее знают что ты опущен.и видимо не только тут


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№31 Написал: alx64 (Сегодня, 18:43) #
  • +3
  •  (7)

Skyline,
чмо заткни о урод зенитоавский!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№30 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:42) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
Цитата: tiki
Цитата: Skyline
по чем нынче безбородов на 2 часа? кони его с допами брали судя по матчу

ты лучше про минск расскажи.а так молчал бы в жопу, кому лизали.т.е. всем

удачи клоун.

слышь клоун.буду в питере - тебе в личку отпишу.
соскочишь - скрин тут каждому скину


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№29 Написал: alx64 (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (9)

волт теперь я вижу почти готовый ЦСКА всем драть жопу!!!!!!!!!!!!!!!даже зажравшемуся ебаному зениту пидорскому!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№28 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:41) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: horse72
Порадовали. Молодцы ребята. Вроде будущее просматривается, а то с Енисеем как то все печально было.


И там тоже.. если бы не судья..
В целом, второй матч на судейском корпусе. Я ЦСКА уважал.. не хорошо это
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№27 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:41) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: Skyline
по чем нынче безбородов на 2 часа? кони его с допами брали судя по матчу

ты лучше про минск расскажи.а так молчал бы в жопу, кому лизали.т.е. всем

удачи клоун.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№26 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Порадовали. Молодцы ребята. Вроде будущее просматривается, а то с Енисеем как то все печально было.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
pivo69,
да налицо недооценка соперника.хотели на классе,в пол ноги обыграть.не вышло.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№24 Написал: alx64 (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (5)

Skyline,
эй чмо зенитовское жопу заткни тварь!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№23 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (4)
online

С победой все же. Только ж учтите, в ЛЧ Безбородовых не будет ;)
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№22 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (6)
online

ЦСКА с победой с крупным счётом!
По-моему Арсенал просто зарвался,
они решили,что они крутые...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№21 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 18:33) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
хотелось бы чтобы Чалов забивал более классным командам надо набирать форму и прогрессировать
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№20 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Упс, как армия победила так хамла мврадону как куе... Смыло))) С победой.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№19 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (7)

их уже похоронили а молодые жеребята еще нервы потрепят хотя пару хороших игроков не помешало бы особенно в полузащиту wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№18 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (8)
online

Эрнандес пока отрабатывает на все 100. Гол и асиста.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:32) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
2 и 3 голы шикарны, красной не было, максимум желтая


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№16 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: serega_user
Хороший матч. Голы Бистровича и Чалова хороши.



Согласен на все 1000%.....
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.