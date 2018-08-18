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Александр Головин начнет тренировки в течение трех недель

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Олег Артемов рассказал, когда игрок может приступить к тренировкам.

"Думаю, он начнет тренироваться в течение трех недель", - цитирует Артемова ТАСС.

Сегодня стало известно, что Головин работает в тренажерном зале и через несколько дней приступит к беговой работе.

Головин продолжает восстанавливаться после полученного 8 августа растяжения связок правого голеностопа.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 18:40
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