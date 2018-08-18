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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Валерий Масалитин: прежний ЦСКА мы больше не увидим
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Арсенала" (3:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
В этом матче команда очень порадовала, особенно игрой в атаке. В принципе, матч мог бы закончиться и так, как в прошлом году, будь мастерства чуть побольше. А в целом, ЦСКА владел инициативой, создавал моменты, а "Арсенал" проблем сегодня и не создавал, за исключением двух дальних ударов Ткачёва.
Чалов забил и, надеемся, продолжит радовать болельщиков. Удачно сыграл Эрнандес, забивший гол и ассистировавший партнёру. Бистрович в новой роли проявил себя лучше, чем раньше. По Влашичу видно, что это думающий игрок, футболиста подобного плана команде раньше не хватало.
Говоря о новой обороне, приходиться выразить сожаление в связи с травмой Щенникова. В целом, сегодня на защиту ЦСКА особого давления не было, но по предыдущим матчам очень хорошо проявил себя Бекао, который и атаки может начинать, и свои обязанности хорошо исполняет. Чернов где-то ошибается, иногда очень сильно. А вот Магнуссон с каждой игрой смотрится всё лучше и лучше, он начинает чувствовать партнёров, не боится отдавать передачи, даже забить мог.
Пока команда сыгрывается, всё покажет Лига чемпионов, где и соперники посерьёзней будут, и прощать они ЦСКА не будут в случае ошибок. Этот турнир и покажет, на каком ЦСКА пути, и нужно ли усилять состав.
- Об удалении Гии Григалавы:
Честно говоря, за несколько секунд до удаления, в ворота ЦСКА должны были назначить штрафной... Момент спорный, игра рукой, которая помешала выйти один на один Эрнандесу. Пограничная ситуация, допускаю, что можно было обойтись и жёлтой карточкой. На усмотрение судьи, в общем.
- О составе ЦСКА:
Думаю, ни один тренер не отказался бы от стоящего усиления состава. Вот получит, например, Фернандес травму, и кем его менять?! Опять Чалова выпускать?! А если в обойме не будет человека, который сможет закрыть фланг?! Не помешает и полузащитник, и центральный защитник, хотя, возможно, в клубе ждут возвращения Васина. В общем, Лига чемпионов покажет, как люди справляются со своими обязанностями. А в нашем чемпионате, думаю, команду будет штормить, хорошие игры будут сменяться не лучшими по качеству.
Ушло много футболистов, в каждой зоне серьёзная потеря, нужно время на перестройку, но понятно одно: того ЦСКА, который был сезонами ранее, мы больше не увидим. Сегодня другие исполнители, и только ЛЧ покажет, хватит ли им мастерства, чтобы вести команду вперёд. На сегодняшний день, лидера у ЦСКА нет. Только Акинфеев, но он в воротах...
- Об игре:
В этом матче команда очень порадовала, особенно игрой в атаке. В принципе, матч мог бы закончиться и так, как в прошлом году, будь мастерства чуть побольше. А в целом, ЦСКА владел инициативой, создавал моменты, а "Арсенал" проблем сегодня и не создавал, за исключением двух дальних ударов Ткачёва.
Чалов забил и, надеемся, продолжит радовать болельщиков. Удачно сыграл Эрнандес, забивший гол и ассистировавший партнёру. Бистрович в новой роли проявил себя лучше, чем раньше. По Влашичу видно, что это думающий игрок, футболиста подобного плана команде раньше не хватало.
Говоря о новой обороне, приходиться выразить сожаление в связи с травмой Щенникова. В целом, сегодня на защиту ЦСКА особого давления не было, но по предыдущим матчам очень хорошо проявил себя Бекао, который и атаки может начинать, и свои обязанности хорошо исполняет. Чернов где-то ошибается, иногда очень сильно. А вот Магнуссон с каждой игрой смотрится всё лучше и лучше, он начинает чувствовать партнёров, не боится отдавать передачи, даже забить мог.
Пока команда сыгрывается, всё покажет Лига чемпионов, где и соперники посерьёзней будут, и прощать они ЦСКА не будут в случае ошибок. Этот турнир и покажет, на каком ЦСКА пути, и нужно ли усилять состав.
- Об удалении Гии Григалавы:
Честно говоря, за несколько секунд до удаления, в ворота ЦСКА должны были назначить штрафной... Момент спорный, игра рукой, которая помешала выйти один на один Эрнандесу. Пограничная ситуация, допускаю, что можно было обойтись и жёлтой карточкой. На усмотрение судьи, в общем.
- О составе ЦСКА:
Думаю, ни один тренер не отказался бы от стоящего усиления состава. Вот получит, например, Фернандес травму, и кем его менять?! Опять Чалова выпускать?! А если в обойме не будет человека, который сможет закрыть фланг?! Не помешает и полузащитник, и центральный защитник, хотя, возможно, в клубе ждут возвращения Васина. В общем, Лига чемпионов покажет, как люди справляются со своими обязанностями. А в нашем чемпионате, думаю, команду будет штормить, хорошие игры будут сменяться не лучшими по качеству.
Ушло много футболистов, в каждой зоне серьёзная потеря, нужно время на перестройку, но понятно одно: того ЦСКА, который был сезонами ранее, мы больше не увидим. Сегодня другие исполнители, и только ЛЧ покажет, хватит ли им мастерства, чтобы вести команду вперёд. На сегодняшний день, лидера у ЦСКА нет. Только Акинфеев, но он в воротах...
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