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Валерий Масалитин: прежний ЦСКА мы больше не увидим

Валерий Масалитин: прежний ЦСКА мы больше не увидим Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Арсенала" (3:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

В этом матче команда очень порадовала, особенно игрой в атаке. В принципе, матч мог бы закончиться и так, как в прошлом году, будь мастерства чуть побольше. А в целом, ЦСКА владел инициативой, создавал моменты, а "Арсенал" проблем сегодня и не создавал, за исключением двух дальних ударов Ткачёва.

Чалов забил и, надеемся, продолжит радовать болельщиков. Удачно сыграл Эрнандес, забивший гол и ассистировавший партнёру. Бистрович в новой роли проявил себя лучше, чем раньше. По Влашичу видно, что это думающий игрок, футболиста подобного плана команде раньше не хватало.

Говоря о новой обороне, приходиться выразить сожаление в связи с травмой Щенникова. В целом, сегодня на защиту ЦСКА особого давления не было, но по предыдущим матчам очень хорошо проявил себя Бекао, который и атаки может начинать, и свои обязанности хорошо исполняет. Чернов где-то ошибается, иногда очень сильно. А вот Магнуссон с каждой игрой смотрится всё лучше и лучше, он начинает чувствовать партнёров, не боится отдавать передачи, даже забить мог.

Пока команда сыгрывается, всё покажет Лига чемпионов, где и соперники посерьёзней будут, и прощать они ЦСКА не будут в случае ошибок. Этот турнир и покажет, на каком ЦСКА пути, и нужно ли усилять состав.

- Об удалении Гии Григалавы:

Честно говоря, за несколько секунд до удаления, в ворота ЦСКА должны были назначить штрафной... Момент спорный, игра рукой, которая помешала выйти один на один Эрнандесу. Пограничная ситуация, допускаю, что можно было обойтись и жёлтой карточкой. На усмотрение судьи, в общем.

- О составе ЦСКА:

Думаю, ни один тренер не отказался бы от стоящего усиления состава. Вот получит, например, Фернандес травму, и кем его менять?! Опять Чалова выпускать?! А если в обойме не будет человека, который сможет закрыть фланг?! Не помешает и полузащитник, и центральный защитник, хотя, возможно, в клубе ждут возвращения Васина. В общем, Лига чемпионов покажет, как люди справляются со своими обязанностями. А в нашем чемпионате, думаю, команду будет штормить, хорошие игры будут сменяться не лучшими по качеству.

Ушло много футболистов, в каждой зоне серьёзная потеря, нужно время на перестройку, но понятно одно: того ЦСКА, который был сезонами ранее, мы больше не увидим. Сегодня другие исполнители, и только ЛЧ покажет, хватит ли им мастерства, чтобы вести команду вперёд. На сегодняшний день, лидера у ЦСКА нет. Только Акинфеев, но он в воротах...
Теги: Масалитин ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 19:52
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7
(5)
№7 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Самый настоящий,и сильный ЦСКА был при Газзаеве!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 21:04) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не в бровь, а в глаз.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: wenderweri (Сегодня, 20:39) #
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Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из kin g-ball.r u за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 20:24) #
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  •  (4)

Цитата: anonymous
почему гниль, может он с детства за Спартак был, как и Панов


Не может, а реально- свинья. Как и всякой свинье- успехи ЦСКА, как серпом по промежности.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: P. Holmberg
Вот же гниль

почему гниль, может он с детства за Спартак был, как и Панов
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 20:12) #
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online

говнюк. а ещё играл за НАС....


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (6)

Вот же гниль


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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