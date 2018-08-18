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Гия Григалава: у судей возьмите комментарий

Защитник "Арсенала" Гия Григалава отказался давать комментарии после матча с ЦСКА (0:3).

В середине второго тайма грузинский футболист рукой прервал передачу хавбека Николы Влашича и получил прямую красную карточку. Арбитр Владислав Безбородов трактовал действия игрока "Арсенала" как фол последней надежды.

"У судей возьмите комментарий", - сказал Григалава.

"Чемпионат.сом"
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 20:04
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№3 Написал: wenderweri (Сегодня, 20:38) #
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Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из kin g-ball.r u за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 20:20) #
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Цитата: студия дускай
форматируйте действующий судейский корпус и наберите новых людей в том числе иностранцев - вся страна видела игру плечом а не рукой

вся страна свиней? поверь их не так много как ты думаешь
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 20:10) #
  • -2
  •  (14)
online

форматируйте действующий судейский корпус и наберите новых людей в том числе иностранцев - вся страна видела игру плечом а не рукой
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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