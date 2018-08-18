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На матче "Краснодар" - "Спартак" присутствует 34302 зрителя

На матче 4-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" присутствует 34302 зрителей.

Именно столько болельщиков может максимально вместить стадион в Краснодаре.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 20:40
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