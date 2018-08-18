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"Спартак" вырвал победу в матче с "Краснодаром" благодаря голу Зе Луиша

В центральном матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле уступил "Спартаку". Красно-белые открыли счёт в концовке встречи после розыгрыша углового, который точным ударом завершил Зе Луиш. "Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления экс-нападающего "Спартака" Ари, головой ударившего Самюэля Жиго.

Чемпионат России

4 тур

"Краснодар" – "Спартак" 0:1

Гол: Зе Луиш, 89


"Краснодар": Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 81), Классон (Куэва, 74), Ари, Вандерсон (Игнатьев, 86)

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Самедов (Ташаев, 67), Фернандо (Тимофеев, 63), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано (Зе Луиш, 80)

Предупреждения: Стоцкий, 45+2, Фернандо, 56, Ташаев, 75, Ари, 86

Удаления: Ари, 90+2
Теги: Спартак Краснодар Зе Луиш
Сегодня, 21:01
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№82 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Запел, тебе про отрезок с 2002 года написали

я написал,что хоть какие отрезки удобные вам берите вы все равно в сраке по сравнению с Великим и Могучим,вы по пол века играли на флейте,так что пишите дальше))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№81 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:24) #
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online

Не будем мешать , кот бы назвал не в духе современности , когда мужчина похож на женщину и наоборот. Пусть порадуются. Настоящие мужчины просто усмехаются над ними)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№80 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
тебе про отрезок с 2002 года написали

а почему не с 1992?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№79 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Лапочкин, будь ты проклят, сволочь продажная! "Краснодару" 3-й раз забивают сразу после непоставленого 100-пудового пеналя, когда команда теряет концентрацию. Пошол стругать кОл для тебя, кандом! Мы тоже хороши, 5 моментов коту под хвост!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№78 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Спокойно и на классе

4 тура . Ноль пропущенных .
Спартак пока на первой передаче в рпл .
Страшно подумать что будет когда Спартак включит вторую скорость , не говоря о 4-5

Спартак напрягся в этой игре на столько , на сколько хватило что бы победить

Жаль, что с ПАОКом так с "ручника" и не снялись...
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№77 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У свиней праздник, у их очка сегодня неожиданный выходной.

А твоё очко как всегда без выходных! доля ваша радужная такая!
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№76 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Frankenstein,
Запел, тебе про отрезок с 2002 года написали
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№75 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Опытный судья свистел за "Спартак" в пределах правил. Когда надо - закрывал глаза на нарушения. Когда надо, включался. Короче, со счётом 1:0 победил Лапочкин.

Ох, поплыли бензольные колечки...
Вот она, черёмуха! (с)


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№74 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
maradona72,
Ахахахаа, до этого говнокоманды тоже на классе раскатывали
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№73 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (3)
online

Похоже наши судьи болеют той же болезнью, что и комментаторы.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№72 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№71 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:20) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Евгений Буров
Цитата: Frankenstein
А вот это и есть класс,когда в некоторые отрезки Краснодар давил,а забил в итоге Спартак,молодец Массимо,правильные замены решили исход матча. Всех КБ с важной победой! А бомжи с осликами уже тут потирали потные ладошки,вместе играйте на кожаной флейте))

вы на ней с 2002 года играете и не чего не убывает 3игры по 1-0 а завтра будете орать -ПОРВАЛИ -за зеней будете даже не сомневайся stuck_out_tongue_winking_eye

придурок,Спартак 10 ти кратный чемпион России и 12ти кратный СССР,так что бомжеконик играй на кожаной флейте,как бы ты не брал удобные отрезки,вы в клоаке всю жизнь по сравнению с Великим и Могучим,купи себе огнетушитель может полегчает))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№70 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (4)
online

КБ с победой.
Игры пока нет, но к сентябрю должны разбегаться.

ПС.Видно, что подготовка к сезону через матчи не прокатила.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№69 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (12)
online

Спокойно и на классе

4 тура . Ноль пропущенных .
Спартак пока на первой передаче в рпл .
Страшно подумать что будет когда Спартак включит вторую скорость , не говоря о 4-5

Спартак напрягся в этой игре на столько , на сколько хватило что бы победить


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№68 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Не смотрел, просветите, опять судейская ошибка?

Урал


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№67 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Не смотрел, просветите, опять судейская ошибка?

Не, Газпром тут не причем! Все чисто!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№66 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:18) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Frankenstein
А вот это и есть класс,когда в некоторые отрезки Краснодар давил,а забил в итоге Спартак,молодец Массимо,правильные замены решили исход матча. Всех КБ с важной победой! А бомжи с осликами уже тут потирали потные ладошки,вместе играйте на кожаной флейте))

вы на ней с 2002 года играете и не чего не убывает 3игры по 1-0 а завтра будете орать -ПОРВАЛИ -за зеней будете даже не сомневайся stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№65 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:18) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сенников и Бузникин , тоже мне независимые Эксперты в студии ...встали грудью на защиту гавнюка ( Ари ) ...особеннно Бузникин , тьфу ты , капрлик ... пиз ....шь
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№64 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
где Щеглова ???или опять баньку протапливает ..... ститутка)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№63 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ладно... Хрен с ним. С победой нас.
Регистрация: 13.05.2017 [жалоба]
№62 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У свиней праздник, у их очка сегодня неожиданный выходной.

завидовать не хорошо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№61 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:16) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар сами виноваты.Забивать нужно


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№60 Написал: D_14 Мытищи (Сегодня, 21:16) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
mustang,
Ты сначала подрасти , СВИННОЙ МЕРИН!!!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№59 Написал: ale Вятка (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: ale
У нас полсостава сдало сильно, нет паса и мысли.

Повезло. Стариков надо заменять: Самедов, Глушаков, Адриано, Фернандо - сплошные потери и неточные пасы. Промес потерялся. Единственная радость - Максименко и Жиго.

больше ротации тогда надо. Самедов постоянно на заменах. Он еще пригодиться. Бразильцы и Промес как-то спеклись. Если раньше на старте одни травмы, то теперь игры нет и не бежим. Если после паок основа устала, есть ж кого выпустить: ханни, попов...


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№58 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:15) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не смотрел, просветите, опять судейская ошибка?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№57 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Единственная радость - Максименко...

Саша вообще красавчик - какой сейв после отскока мяча от земли во втором тайме,
парень хочет играть и точка, а балласт из ГлушаковоКомбаровых нужно отводить из команды
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№56 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Кот КБ Матроскин
привет the pidors

ай фак ю мазер, коксакер wink
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№55 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 21:14) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У свиней праздник, у их очка сегодня неожиданный выходной.

За свое очко побеспокойся, за чужое свечку не держи, ты выдаешь себя обиженная жизнью, ущербная лошара!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№54 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар хорош. Без Пилипчука мыслей в атаке мало. Глушаков, Адриано сдулись?
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№53 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально - нормально, по-тихоньку, по-легоньку,все будет нормально.С победой ,обормоты)

p.s Ну че там у чухни -то,настроение не очень) ?


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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