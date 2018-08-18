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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" вырвал победу в матче с "Краснодаром" благодаря голу Зе Луиша
В центральном матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле уступил "Спартаку". Красно-белые открыли счёт в концовке встречи после розыгрыша углового, который точным ударом завершил Зе Луиш. "Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления экс-нападающего "Спартака" Ари, головой ударившего Самюэля Жиго.
"Краснодар": Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 81), Классон (Куэва, 74), Ари, Вандерсон (Игнатьев, 86)
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Самедов (Ташаев, 67), Фернандо (Тимофеев, 63), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано (Зе Луиш, 80)
Предупреждения: Стоцкий, 45+2, Фернандо, 56, Ташаев, 75, Ари, 86
Удаления: Ари, 90+2
Чемпионат России
4 тур
"Краснодар" – "Спартак" 0:1
Гол: Зе Луиш, 89
4 тур
"Краснодар" – "Спартак" 0:1
Гол: Зе Луиш, 89
"Краснодар": Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 81), Классон (Куэва, 74), Ари, Вандерсон (Игнатьев, 86)
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Самедов (Ташаев, 67), Фернандо (Тимофеев, 63), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано (Зе Луиш, 80)
Предупреждения: Стоцкий, 45+2, Фернандо, 56, Ташаев, 75, Ари, 86
Удаления: Ари, 90+2
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