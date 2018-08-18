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Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Рубина"

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Рубина" на матч 4-го тура Премьер-Лиги.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Бериша, Швец, Думбия, Митришев, Аблайе.

"Рубин": Джанаев, Цаллагов, Навас, Уремович, Флорес, Устинов, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун.
Теги: Ахмат Рубин
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