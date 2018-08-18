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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Максименко спасает, Мамаев напоминает себя лучших времён, Ари проделывает путь в антигерои: оценки по матчу «Краснодар» - «Спартак»
В Краснодаре завершился огненный матч четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» - «Спартак». Москвичи вопреки тому, что происходило на поле, увозят из своего южного вояжа три очка. Rusfootball.info оценивает индивидуальные действия всех участников матча, превратившегося в настоящую битву.
После окончания матча хозяева имеют полное право сетовать на итоговый результат. Но предъявлять претензии они могут лишь себе: пока «Краснодар» не научится побеждать, реализуя своё преимущество, вести борьбу за чемпионство будет сложно. Краснодарцы не дожали «Спартак», упустив множество голевых моментов. А развязка наступила в концовке, когда «Спартак» забил, что называется, на ровном месте.
«Краснодар»
Станислав Крицюк - 3,5. У голкипера «Краснодара» было не так много работы, хотя в нескольких эпизодах Крицюк свою команду выручил. Здорово голкипер хозяев и читал игру, своевременно выходя из ворот. Но не обошлось и без серьёзных ошибок. Главным минусом Крицюка стала игра ногами: неудачные действия вратаря приводили к потенциально опасным моментам. В пропущенном голе сложно найти вину Крицюка, но, наверное, он всё же мог сыграть на выходе или, по крайней мере, подсказать Мартыновичу, что сзади набегает соперник.
Николай Марков - 3,5. В целом, защитники «Краснодара» справились со своей работой. Марков смог сдержать Промеса, пусть тот сейчас и находится в неважной форме. В пассиве Маркова лишь момент с вбрасыванием аута Мельгарехо. Защитник «Краснодара» упустил Глушакова, получившего мяч у угла вратарской. Впрочем, там ранее судья зафиксировал нарушение правил.
Александр Мартынович - 3,0. Мартынович упустил Зе Луиша и стал виновником пропущенного мяча. Понятно, что в концовке уже нет той концентрации и свежести, но в эпизоде Мартынович должен был сыграть надёжнее.
Урош Спаич - 3,5. Спаич был самым пасующим из центральных защитников «Краснодара», он записал в свой актив 4 своевременных выноса мяча из опасной зоны.
Дмитрий Стоцкий - 3,0. Стоцкий в новой команде пока не впечатляет. Фактически ему приходится закрывать всю бровку, что явно вредит атакующим действиям номинального вингера, но, конечно, от Стоцкого можно и нужно ждать большего. Сегодня в игре Стоцкого можно было отметить лишь множество навесов (6). По этому показателю он был лидером среди всех краснодарцев.
Шарль Каборе - 4,0. «Краснодар» выиграл борьбу за центр поля, где настоящей скалой стал Каборе. Опорник ещё и здорово подключался к атаке, должен был стать автором гола-красавца, но угодил в перекладину.
Юрий Газинский - 4,0. Не меньше пользы принёс и Газинский. Благодаря его игре в паре с Каборе хозяева полностью выиграли центр, обеспечили себе преимущество по владению мячом. В активе Газинского – 3 отбора, 3 перехвата и самый высокий процент (82,2%) точных передач среди полузащитников.
Павел Мамаев - 4,5. Мамаев провёл один из лучших матчей за последний год. Фактически он выполнял роль второго нападающего, хоть и не сумел отличиться. Запомнился и отличный удар Мамаева в угол, который лишь чудом отбил голкипер «Спартака».
Виктор Классон - 4,0. Классон был традиционно активен, постарался повторить свой классный удар боковыми «ножницами», который в прошлом сезоне стал результативным, но не получилось. В составе «Краснодара» сейчас именно Классон кажется настоящим лидером.
Ари - 3,5. Ари против своего бывшего клуба провёл великолепный матч, но на всю игру бразильца с российским паспортом не хватило. Вместо того, чтобы принести своей команде победу в концовке после чудо-паса Уткина, Ари превратился в антигероя с глупым удалением, которое ещё и, наверняка, приведёт к дисквалификации на несколько матчей. До удаления Ари был лучшим на поле в составе обеих команд.
Вандерсон - 3,5. Форвард «Краснодара» много бил, стремился обострять, выполнял различные роли на поле, превращаясь из сдвоенного центра в крайнего инсайда, но свои шансы не использовал.
Кристиан Куэва - 3,5. Перуанец пока медленно подводится к составу, хотя видно, что у него огромный потенциал. Сегодня Куэва был не слишком заметен, но зато сделал 87,5% точных передач из 16.
Маурисио Перейра - б/о
Иван Игнатьев - 3,5. 19-летний Игнатьев получил очередной шанс во взрослой команде «Краснодара». Ари должен был забивать после отличного паса тинейджера, но свой момент упустил. Как оказалось, он стал определяющим.
«Спартак»
Александр Максименко - 4,5. «Спартаковцы» за победу в первую очередь должны благодарить своего голкипера. Максименко удержал красно-белых в игре до самой концовки, подарив им шанс на благоприятный исход. В общей сложности «Краснодар» нанёс 21 удар, пусть в створ пришлись всего 4. При этом Максименко ещё и здорово выходил из ворот, а его сейв после удара Мамаева в угол вполне может стать лучшим в туре.
Андрей Ещенко - 3,5. Ещенко сегодня явно получил указания от тренера реже выдвигаться вперёд. Обычно сверхактивный крайний защитник постоянно оставался сзади и работал на команду. В плане игры в обороне у него было всё в порядке.
Самуэль Жиго - 4,0. Жиго превращается в одного из лучших игроков «Спартака» в этом сезоне. Он уже принёс три очка москвичам в стартовой игре с «Оренбургом», забив победный мяч. Сегодня Жиго оформил голевую передачу, а также удалил Ари. Конечно, в моменте с удалением была небольшая провокация со стороны француза, но, наверняка, Каррера остался доволен игрой своего защитника.
Георгий Джикия - 3,5. Чуть менее заметен был Джикия, хотя и он провёл качественный матч. 5 перехватов и 4 выноса – неплохие показатели для защитника, который только втягивается в игру после длительной реабилитации.
Александр Самедов - 3,0. Сложно предположить, какие задачи ставил перед Самедовым Массимо Каррера, но игра крайнего полузащитника в этом матче так и осталась загадкой. Самедов не провалил матч, но и заметен фактически не был. За весь матч он сделал 24 передачи и 2 навеса. Довольно скромно.
Фернандо - 3,5. Полузащитники «Спартака» проиграли борьбу сопернику в центре поля, что и предопределило серьёзное преимущество хозяев. У Фернандо были свои моменты: отличный заброс из глубины на Промеса и пушечный выстрел со штрафного. В остальном бразилец себя мало в чём проявил.
Денис Глушаков - 3,0. Глушаков провёл на поле все 90 минут, традиционно был активен и самоотвержен, а также малоэффективен. У Глушакова лишь 63% точных передач – худший показатель среди центральных полузащитников «Спартака».
Роман Зобнин - 3,5. Зобнин – лучший в составе «Спартака» в новом сезоне. Работоспособность Романа продолжает поражать. Сегодня он был не так ярок, но зато стал лучшим по количеству точных передач. 91,7% точных пасов – показатель, с которым не стыдно пойти в условную «Барселону».
Лоренсо Мельгарехо - 3,0. Дмитрию Комбарову неоднократно доставалось. В очередной раз по нему хорошенько прошлись после ничьей с ПАОКом в ответном матче Лиги чемпионов. Сегодня Комбарова заменил Мельгарехо, но ничем парагваец так и не запомнился. Ок, главный хайлайт – заброс из аута на Глушакова, который был прерван свистком арбитра.
Квинси Промес - 3,0. Промес продолжает разочаровывать, что-то явно надломилось в игре Квинси. Нет былой искры, нет желания идти в обводку. В то же время у голландца сегодня был шанс, но он отправил мяч намного выше и мимо цели, когда бил с угла штрафной. В то же время Промес выполнил две ключевые передачи.
Луис Адриано - 2,5. Где был бразилец на протяжении всего матча? Из кармана кого из защитников «Краснодара» его надо доставать (если пользоваться терминологией английских комментаторов?). 0 ударов за 75 минут игры, занавес.
Артём Тимофеев - б/о
Александр Ташаев - 3,0. Ташаев неплохо вошёл в очень сложную игру и явно не разочаровал, много двигался, успевая и впереди, и сзади.
Зе Луиш – 4. Зе Луиш вполне мог повторить результат Луиса Адриано, но свой шанс-таки подкараулил. Победу «Спартак» совсем не заслужил, её команде подарил Зе Луиш.
Чемпионат России
4 тур
"Краснодар" – "Спартак" 0:1
Гол: Зе Луиш, 89
"Краснодар": Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 81), Классон (Куэва, 74), Ари, Вандерсон (Игнатьев, 86)
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Самедов (Ташаев, 67), Фернандо (Тимофеев, 63), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано (Зе Луиш, 80)
Предупреждения: Стоцкий, 45+2, Фернандо, 56, Ташаев, 75, Ари, 86
Антон Мозговой, Rusfootball.info
После окончания матча хозяева имеют полное право сетовать на итоговый результат. Но предъявлять претензии они могут лишь себе: пока «Краснодар» не научится побеждать, реализуя своё преимущество, вести борьбу за чемпионство будет сложно. Краснодарцы не дожали «Спартак», упустив множество голевых моментов. А развязка наступила в концовке, когда «Спартак» забил, что называется, на ровном месте.
«Краснодар»
Станислав Крицюк - 3,5. У голкипера «Краснодара» было не так много работы, хотя в нескольких эпизодах Крицюк свою команду выручил. Здорово голкипер хозяев и читал игру, своевременно выходя из ворот. Но не обошлось и без серьёзных ошибок. Главным минусом Крицюка стала игра ногами: неудачные действия вратаря приводили к потенциально опасным моментам. В пропущенном голе сложно найти вину Крицюка, но, наверное, он всё же мог сыграть на выходе или, по крайней мере, подсказать Мартыновичу, что сзади набегает соперник.
Николай Марков - 3,5. В целом, защитники «Краснодара» справились со своей работой. Марков смог сдержать Промеса, пусть тот сейчас и находится в неважной форме. В пассиве Маркова лишь момент с вбрасыванием аута Мельгарехо. Защитник «Краснодара» упустил Глушакова, получившего мяч у угла вратарской. Впрочем, там ранее судья зафиксировал нарушение правил.
Александр Мартынович - 3,0. Мартынович упустил Зе Луиша и стал виновником пропущенного мяча. Понятно, что в концовке уже нет той концентрации и свежести, но в эпизоде Мартынович должен был сыграть надёжнее.
Урош Спаич - 3,5. Спаич был самым пасующим из центральных защитников «Краснодара», он записал в свой актив 4 своевременных выноса мяча из опасной зоны.
Дмитрий Стоцкий - 3,0. Стоцкий в новой команде пока не впечатляет. Фактически ему приходится закрывать всю бровку, что явно вредит атакующим действиям номинального вингера, но, конечно, от Стоцкого можно и нужно ждать большего. Сегодня в игре Стоцкого можно было отметить лишь множество навесов (6). По этому показателю он был лидером среди всех краснодарцев.
Шарль Каборе - 4,0. «Краснодар» выиграл борьбу за центр поля, где настоящей скалой стал Каборе. Опорник ещё и здорово подключался к атаке, должен был стать автором гола-красавца, но угодил в перекладину.
Юрий Газинский - 4,0. Не меньше пользы принёс и Газинский. Благодаря его игре в паре с Каборе хозяева полностью выиграли центр, обеспечили себе преимущество по владению мячом. В активе Газинского – 3 отбора, 3 перехвата и самый высокий процент (82,2%) точных передач среди полузащитников.
Павел Мамаев - 4,5. Мамаев провёл один из лучших матчей за последний год. Фактически он выполнял роль второго нападающего, хоть и не сумел отличиться. Запомнился и отличный удар Мамаева в угол, который лишь чудом отбил голкипер «Спартака».
Виктор Классон - 4,0. Классон был традиционно активен, постарался повторить свой классный удар боковыми «ножницами», который в прошлом сезоне стал результативным, но не получилось. В составе «Краснодара» сейчас именно Классон кажется настоящим лидером.
Ари - 3,5. Ари против своего бывшего клуба провёл великолепный матч, но на всю игру бразильца с российским паспортом не хватило. Вместо того, чтобы принести своей команде победу в концовке после чудо-паса Уткина, Ари превратился в антигероя с глупым удалением, которое ещё и, наверняка, приведёт к дисквалификации на несколько матчей. До удаления Ари был лучшим на поле в составе обеих команд.
Вандерсон - 3,5. Форвард «Краснодара» много бил, стремился обострять, выполнял различные роли на поле, превращаясь из сдвоенного центра в крайнего инсайда, но свои шансы не использовал.
Кристиан Куэва - 3,5. Перуанец пока медленно подводится к составу, хотя видно, что у него огромный потенциал. Сегодня Куэва был не слишком заметен, но зато сделал 87,5% точных передач из 16.
Маурисио Перейра - б/о
Иван Игнатьев - 3,5. 19-летний Игнатьев получил очередной шанс во взрослой команде «Краснодара». Ари должен был забивать после отличного паса тинейджера, но свой момент упустил. Как оказалось, он стал определяющим.
«Спартак»
Александр Максименко - 4,5. «Спартаковцы» за победу в первую очередь должны благодарить своего голкипера. Максименко удержал красно-белых в игре до самой концовки, подарив им шанс на благоприятный исход. В общей сложности «Краснодар» нанёс 21 удар, пусть в створ пришлись всего 4. При этом Максименко ещё и здорово выходил из ворот, а его сейв после удара Мамаева в угол вполне может стать лучшим в туре.
Андрей Ещенко - 3,5. Ещенко сегодня явно получил указания от тренера реже выдвигаться вперёд. Обычно сверхактивный крайний защитник постоянно оставался сзади и работал на команду. В плане игры в обороне у него было всё в порядке.
Самуэль Жиго - 4,0. Жиго превращается в одного из лучших игроков «Спартака» в этом сезоне. Он уже принёс три очка москвичам в стартовой игре с «Оренбургом», забив победный мяч. Сегодня Жиго оформил голевую передачу, а также удалил Ари. Конечно, в моменте с удалением была небольшая провокация со стороны француза, но, наверняка, Каррера остался доволен игрой своего защитника.
Георгий Джикия - 3,5. Чуть менее заметен был Джикия, хотя и он провёл качественный матч. 5 перехватов и 4 выноса – неплохие показатели для защитника, который только втягивается в игру после длительной реабилитации.
Александр Самедов - 3,0. Сложно предположить, какие задачи ставил перед Самедовым Массимо Каррера, но игра крайнего полузащитника в этом матче так и осталась загадкой. Самедов не провалил матч, но и заметен фактически не был. За весь матч он сделал 24 передачи и 2 навеса. Довольно скромно.
Фернандо - 3,5. Полузащитники «Спартака» проиграли борьбу сопернику в центре поля, что и предопределило серьёзное преимущество хозяев. У Фернандо были свои моменты: отличный заброс из глубины на Промеса и пушечный выстрел со штрафного. В остальном бразилец себя мало в чём проявил.
Денис Глушаков - 3,0. Глушаков провёл на поле все 90 минут, традиционно был активен и самоотвержен, а также малоэффективен. У Глушакова лишь 63% точных передач – худший показатель среди центральных полузащитников «Спартака».
Роман Зобнин - 3,5. Зобнин – лучший в составе «Спартака» в новом сезоне. Работоспособность Романа продолжает поражать. Сегодня он был не так ярок, но зато стал лучшим по количеству точных передач. 91,7% точных пасов – показатель, с которым не стыдно пойти в условную «Барселону».
Лоренсо Мельгарехо - 3,0. Дмитрию Комбарову неоднократно доставалось. В очередной раз по нему хорошенько прошлись после ничьей с ПАОКом в ответном матче Лиги чемпионов. Сегодня Комбарова заменил Мельгарехо, но ничем парагваец так и не запомнился. Ок, главный хайлайт – заброс из аута на Глушакова, который был прерван свистком арбитра.
Квинси Промес - 3,0. Промес продолжает разочаровывать, что-то явно надломилось в игре Квинси. Нет былой искры, нет желания идти в обводку. В то же время у голландца сегодня был шанс, но он отправил мяч намного выше и мимо цели, когда бил с угла штрафной. В то же время Промес выполнил две ключевые передачи.
Луис Адриано - 2,5. Где был бразилец на протяжении всего матча? Из кармана кого из защитников «Краснодара» его надо доставать (если пользоваться терминологией английских комментаторов?). 0 ударов за 75 минут игры, занавес.
Артём Тимофеев - б/о
Александр Ташаев - 3,0. Ташаев неплохо вошёл в очень сложную игру и явно не разочаровал, много двигался, успевая и впереди, и сзади.
Зе Луиш – 4. Зе Луиш вполне мог повторить результат Луиса Адриано, но свой шанс-таки подкараулил. Победу «Спартак» совсем не заслужил, её команде подарил Зе Луиш.
Чемпионат России
4 тур
"Краснодар" – "Спартак" 0:1
Гол: Зе Луиш, 89
"Краснодар": Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 81), Классон (Куэва, 74), Ари, Вандерсон (Игнатьев, 86)
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Самедов (Ташаев, 67), Фернандо (Тимофеев, 63), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано (Зе Луиш, 80)
Предупреждения: Стоцкий, 45+2, Фернандо, 56, Ташаев, 75, Ари, 86
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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