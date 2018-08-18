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Хердюр Магнуссон: первая победа в лиге – это всегда нечто особенное

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон поделился впечатлениями от игры с "Арсеналом" (3:0).

"Первая победа в лиге – это всегда нечто особенное. Все наши парни показали великолепную игру, мы забили отличные голы.

Спасибо фанатам за впечатляющую поддержку, вы как всегда на высоте!" – сказал игрок в своем твиттере.
Теги: Магнуссон ЦСКА
Сегодня, 22:48
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