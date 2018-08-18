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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гурам Аджоев: то, что случилось в игре ЦСКА - "Арсенал", губительно для нашего футбола
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев раскритиковал работу бригады арбитров в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).
"Иначе как скандальным судейство в матче с ЦСКА назвать нельзя. Арбитр не просто повлиял на результат матча, а по сути предопределил его. Очевидно, что ключевым эпизодом встречи стало абсолютно надуманное удаление Григалавы.
При счёте 0:1, когда весь второй тайм был впереди и "Арсенал" завладел преимуществом, рефери показал красную карточку в ситуации, когда никакой игры рукой и близко не было. Даже если судья ошибся, этот эпизод в любом случае нельзя трактовать как "фол последней надежды". Можно было показать предупреждение, а не удалять с поля игрока за нарушение, которого нет. Арбитр говорит, что ему подсказали, но он главный судья. Ответственность лежит на нём.
Мы очень достойно провели чемпионат мира, на котором эффективно использовалась система VAR. А в матчах РПЛ опять вернулись в каменный век. Мы это уже всё проходили. Не нужно никаких подсказок от ассистентов или помощников. Есть сомнения — пойди и посмотри эпизод. Как, кстати, делали лучшие рефери мира в матчах мирового первенства. Признавали свои ошибки, исправлялись и выносили верные решения. Или мы хотим, чтобы с помощью судей по-прежнему можно было влиять на результат?
То, что случилось сегодня в матче ЦСКА — "Арсенал", губительно для нашего футбола. Все происходящее теряет смысл. Как мне объяснить футболистам, особенно легионерам, сегодняшнее судейство? Что сказать болельщикам, которые заполняют стадион в Туле на каждом матче и ездят за командой по всей стране? Руководство целого региона страны, тысячи людей прикладывают колоссальные усилия, чтобы клуб прогрессировал, чтобы развивался российский футбол, а один человек за секунду одним свистком уничтожает этот труд", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
"Иначе как скандальным судейство в матче с ЦСКА назвать нельзя. Арбитр не просто повлиял на результат матча, а по сути предопределил его. Очевидно, что ключевым эпизодом встречи стало абсолютно надуманное удаление Григалавы.
При счёте 0:1, когда весь второй тайм был впереди и "Арсенал" завладел преимуществом, рефери показал красную карточку в ситуации, когда никакой игры рукой и близко не было. Даже если судья ошибся, этот эпизод в любом случае нельзя трактовать как "фол последней надежды". Можно было показать предупреждение, а не удалять с поля игрока за нарушение, которого нет. Арбитр говорит, что ему подсказали, но он главный судья. Ответственность лежит на нём.
Мы очень достойно провели чемпионат мира, на котором эффективно использовалась система VAR. А в матчах РПЛ опять вернулись в каменный век. Мы это уже всё проходили. Не нужно никаких подсказок от ассистентов или помощников. Есть сомнения — пойди и посмотри эпизод. Как, кстати, делали лучшие рефери мира в матчах мирового первенства. Признавали свои ошибки, исправлялись и выносили верные решения. Или мы хотим, чтобы с помощью судей по-прежнему можно было влиять на результат?
То, что случилось сегодня в матче ЦСКА — "Арсенал", губительно для нашего футбола. Все происходящее теряет смысл. Как мне объяснить футболистам, особенно легионерам, сегодняшнее судейство? Что сказать болельщикам, которые заполняют стадион в Туле на каждом матче и ездят за командой по всей стране? Руководство целого региона страны, тысячи людей прикладывают колоссальные усилия, чтобы клуб прогрессировал, чтобы развивался российский футбол, а один человек за секунду одним свистком уничтожает этот труд", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
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