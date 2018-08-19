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Михаил Левашов: удаление Григалавы спорное

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов после поражения от ЦСКА со счетом 0:3 в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что во втором тайме до удаления у его команды многое получалось.

– В перерыве тренер пытался кардинально перестроить игру, потому что показалось, что в первом тайме "Арсеналу" не очень везло в атаке?

– Да, конечно. Тренер акцентирует внимание на том, что мы должны, в первую очередь, играть в атаку, отыгрываться, и мы старались. Во втором тайме многое получалось до удаления, которое мы считаем неоднозначным. Было видно, что футболист больше сыграл корпусом, чем рукой, да и в центре поля был этот момент, чтобы показывать прямую красную карточку. Я считаю, что это спорное решение.

– Вы смотрели повтор удаления или рассказываете, как видели эпизод из ворот?

– Я видел этот момент из ворот. Во-первых, там не был зафиксирован фол на Бакаеве, потом армейцы быстро организовали встречную атаку, и мне показалось, что Гиа Григалава больше сыграл корпусом.

– Второй и третьи пропущенные мячи были более не берущимися?

– Да, хотя не берущихся мячей не бывает. Просто в этой ситуации нам не повезло. Ребята хорошо пробили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Левашов Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 00:27
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№1 Написал: Fen (Сегодня, 00:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Как бы там ни было, тренер туляков должен пенять своим игрокам за низкую игровую дисциплину. В моменте атаки на ворота ЦСКА все на поле ждали свистка. Но его нет. Армейцы доигрывают момент до конца и не выключаются из игры, туляки стоят подняв руки. Оборона пытается отыграться за всех, движение рукой было осознанным, что, наверно, и предопределило решение судьи.
Короче, оба момента неоднозначные и спецы их еще разберут, но, если бы игроки Арсенала не бросили играть, быстрой контратаки не было бы - это самое важное, по моему мнению.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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