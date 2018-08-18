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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: Ханни будет очень полезен, если поймет, что от него требуется
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос, что конкретно его не устраивает в полузащитнике Софьяне Ханни, который в нынешнем сезоне принял участие лишь в одной игре.
"Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника и он может ее выполнять. На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным.
Педро Роша? Есть ситуации, которые вынуждают меня делать другой выбор. Я всегда предпочитаю иметь шесть русских игроков на поле, чтобы иметь возможность что-то менять", - цитирует Карреру Sport24.
"Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника и он может ее выполнять. На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным.
Педро Роша? Есть ситуации, которые вынуждают меня делать другой выбор. Я всегда предпочитаю иметь шесть русских игроков на поле, чтобы иметь возможность что-то менять", - цитирует Карреру Sport24.
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