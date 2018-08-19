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Курбан Бердыев: обидно, что в добавленное время пропускаем

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итог матча 4-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (1:1).

"Фрагментами неплохо играли, фрагментами было преимущество "Ахмата". Обидно, что в добавленное время пропускаем. Прошлогодняя история начинается. Надеемся, в последний раз", - цитирует Бердыева официальный сайт "Рубина".
Теги: Бердыев Рубин Ахмат
Сегодня, 00:18
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