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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Курбан Бердыев: обидно, что в добавленное время пропускаем
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итог матча 4-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (1:1).
"Фрагментами неплохо играли, фрагментами было преимущество "Ахмата". Обидно, что в добавленное время пропускаем. Прошлогодняя история начинается. Надеемся, в последний раз", - цитирует Бердыева официальный сайт "Рубина".
"Фрагментами неплохо играли, фрагментами было преимущество "Ахмата". Обидно, что в добавленное время пропускаем. Прошлогодняя история начинается. Надеемся, в последний раз", - цитирует Бердыева официальный сайт "Рубина".
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