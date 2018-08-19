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Алексей Маклаков: у "Спартака" нет тренера

Актер и известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков после матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:0) подверг критике главного тренера москвичей Массимо Карреру.

"У "Спартака" нет тренера. Несмотря на это, нам опять повезло. Замечательно сыграл Зе Луиш, который, если бы вышел раньше, возможно мы бы увидели побольше голов.

Моя команда выиграла, слава Богу! Но, если продолжиться такая тренерская "работа", то не знаю, что нас ждет впереди. Пока живем на вере", - сказал Маклаков.

Спорт-Экспресс
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 09:24
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(7)
№15 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: prime
Шматко хepню несет

smile Ну почему же? Как только убрали Романа Пилипчука,так сразу стало видно кто есть кто.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Однозначно, ОТСТАВКА.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
№13 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Он есть да не про вашу честь. Волераверим
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№12 Написал: gena26 Самара (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ты не актёр, а актеришко
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ну а что... хотели наладить игру в обороне? вот вам, нате. Правда игра в атаке пропала, но то таке )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:12) #
  • +4
  •  (4)

Судя по нашему кино, у нас и режиссёров нет, да и актёров нет, одни козловские
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DROOZD
Отставить нести куйню тов.прапорщик!


работа такая у прапорщиков- им обязательно нужно что-нибудь нести.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: brysy москва (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У спортока нет тренера, зато есть миллионы придурных болельщиков, каждый из которых тренер.
О, вот это вот болотное чудо, наверно массовик затейник на бомжарской помойки, постоянно хочет вылить ушат грязи из той самой помойки, из которой он только что вылез, ещё не успел продрать свои лупаты, как сразу взялся за дело, ох и до чего-же это чудо жаба душит, что у Спартака миллионы поклонников, а у бакланов всего навсего один болотный Питер.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 09:51) #
  • -5
  •  (9)

Похоже этот болельщик так же туп , как и его персонаж- Шматко. Глор- дешевка "ну ПАОК то мы пройдем, а дальше"))))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: deldej (Сегодня, 09:48) #
  • -7
  •  (7)

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из kin g-ball.r u за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 09:45) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Шматко хepню несет
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:41) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Отставить нести куйню тов.прапорщик!
Бычьё нужно уверенно обыграть во втором круге .и все.
Вольно нах!


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:39) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У спортока нет тренера, зато есть миллионы придурных болельщиков, каждый из которых тренер.

не больше 15 миллионов то хотя бы? smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У спортока нет тренера, зато есть миллионы придурных болельщиков, каждый из которых тренер.

у зинита питнаццоть мультов болельщиков, не способных забить до отказа ПазорАрену в одном городе.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:34) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
У спортока нет тренера, зато есть миллионы придурных болельщиков, каждый из которых тренер.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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