Алексей Маклаков: у "Спартака" нет тренера

Актер и известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков после матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:0) подверг критике главного тренера москвичей Массимо Карреру."У "Спартака" нет тренера. Несмотря на это, нам опять повезло. Замечательно сыграл Зе Луиш, который, если бы вышел раньше, возможно мы бы увидели побольше голов.Моя команда выиграла, слава Богу! Но, если продолжиться такая тренерская "работа", то не знаю, что нас ждет впереди. Пока живем на вере", - сказал Маклаков.