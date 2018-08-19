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Спортивный директор "Локомотива" может перейти на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" находится в поиске спортивного директора.

По данным еженедельника "Футбол", в числе кандидатов находится спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус.

С 1998 года Штоффельсхаус работал в системе "Шальке" в качестве тренера и функционера, а с января 2017-го года занимает должность спортивного директора "Локомотива".

Еженедельник "Футбол"
Теги: Локомотив Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:05
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№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Я уж подумал Геркус собрался в МЮ laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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