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Евгений Ловчев: поздравляю армейцев! У них что-то начинает вырисовываться

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о победе ЦСКА над тульским "Арсеналом" (3:0) в матче 4-го тура РПЛ.

"Если говорить о матче ЦСКА с "Арсеналом", то я вижу, как постепенно у «армейцев» вырисовывается командная игра. Вдобавок к этому молодые игроки у ЦСКА — резвые, с первых минут прессинговали, сидели на ноге у игроков Тулы.

После матча прошлого тура поздравил главного тренера «Арсенала» Олега Кононова, когда они в меньшинстве вырвали победу у "Ахмата". Там я тоже видел фирменную игру кононовских команд — контроль мяча, игроки не боятся идти в атаку большими силами.

Но тут было видно, что "Арсенал" этот ЦСКА побаивается. Вот этого прессинга молодёжи. Не сомневался, что ЦСКА выиграет, но всё-таки не так крупно. Тем более в первых турах мало голов было.

Да, ЦСКА был лучше, но проблема сыгранности существует. И в первую очередь это касается матчей на выезде.

Поздравляю болельщиков ЦСКА, но напоминаю, что команда, которая была до этого, сразу не складывалась. Нужно время. Пока всё идёт хорошо", — написал Ловчев на своей странице в фейсбуке.
Теги: Ловчев ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 10:12
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(1)
№3 Написал: vanexele (Сегодня, 10:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
gena26,
на мясо свое посмотри! вот там тухлая игра, даже мертвый ПАОК не прошли! а состав намного сильнее
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 10:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чему вырисовываться ? С Енисеем отскочили на левом пенальти, и вчера Григалаву удалили за то что, он не хотел рукой играть.


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Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: gena26 Самара (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что у них вырисовавыется, игра 11 на 10, с такой тухлой игрой они не кони, а пони
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
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