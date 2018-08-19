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Хорен Байрамян: вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли - полное разочарование

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян после матча 4-го тура чемпионата России против "Ахмата" посетовал на то, что команда потеряла концентрацию и не сумела удержать победный счет, пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

"Вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли.

Нам оставалось 30 секунд сыграть. Полное разочарование. Могли брать три очка. Тренерский штаб повторяет нам одно и то же – но мы теряем концентрацию на последних минутах, секундах... Очень жаль, что не смогли удержать победу", - цитирует футболиста пресс-служба казанского клуба.
Теги: Рубин Байрамян Ахмат
Сегодня, 10:51
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