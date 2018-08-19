Александр Бубнов прокомментировал победу "Спартака", отметив проблемы в атаке

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 4-го тура РПЛ над "Краснодаром" (1:0)."Спартак" не имел никакого преимущества. Снова забили со стандарта, с углового, который никак не зависит от структуры игры. Даже сильно уступающая в классе команда может забить со стандарта.Все голы в сезоне "Спартак" забил с угловых. Это лишний раз говорит о том, что у красно-белых проблемы с организацией игры в атаке. И это при том, что набор исполнителей один из сильнейших в лиге. Удивительно, что Каррера не использует Зе Луиша и Луиса Адриано вместе. Мне кажется, что они могли бы составить очень сильную связку", - сказал Бубнов.