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Александр Бубнов прокомментировал победу "Спартака", отметив проблемы в атаке

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 4-го тура РПЛ над "Краснодаром" (1:0).

"Спартак" не имел никакого преимущества. Снова забили со стандарта, с углового, который никак не зависит от структуры игры. Даже сильно уступающая в классе команда может забить со стандарта.

Все голы в сезоне "Спартак" забил с угловых. Это лишний раз говорит о том, что у красно-белых проблемы с организацией игры в атаке. И это при том, что набор исполнителей один из сильнейших в лиге. Удивительно, что Каррера не использует Зе Луиша и Луиса Адриано вместе. Мне кажется, что они могли бы составить очень сильную связку", - сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Бубнов Спартак Краснодар
Сегодня, 11:46
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5
(5)
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:46) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Spartacus1971
а что будет если атака проснётся?

умершие не просыпаются


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Realist2000,
Бывшие...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:22) #
  • 0
  •  (4)

Адриано не играет,Промес сегодняшний - бледная тень ПОЗАПРОШЛОГОДНЕГО(больше года от него больше вреда).Что творится с Глушаковым вообще непонятно. И это лидеры?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:20) #
  • +2
  •  (2)

Потому что Адриано, Фернандо, Самедов, Глушаков и Комбаров в этом сезоне никакие.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:01) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Все голы в сезоне "Спартак" забил с угловых

Так раньше такое не припомню,а значит в этом аспекте прибавили,а что будет если атака проснётся?Оборона вообще стена,особенно её центр,когда такое было,почему не отметил?А Максименко что творит,он уже сейчас один из лучших в РПЛ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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