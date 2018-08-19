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На просмотре в молодежной команде ЦСКА находится 17-летний форвард сборной Мали

На просмотре в молодежке ЦСКА находится 17-летний нападающий Лассана Н’Диайе.

Два года назад в составе сборной Мали (U-17) форвард забил 6 мячей в 7 матчах на юношеском чемпионате мира.

Сейчас он вызывается в главную национальную команду. Предыдущим клубом Н’Диайе был малийский "Гуидарс".

Sport24
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:40
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 12:48) #
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Грамотная политика брать одаренную молодежь и доводить до ума а потом продавать зарабатывая на этом !
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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