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На домашней игре "Крылья Советов" против "Локомотива" ожидается более 30 тысяч зрителей

Сегодня, в 16:30 по московскому времени, "Крылья Советов" в матче 4-го тура российской премьер-лиги встретятся с "Локомотивом".

На игре, которая пройдет на стадионе "Самара-Арена", ожидается более 30 тысяч зрителей. 600 человек поддержат "Локомотив".

На стартовый матч сезона против ЦСКА в Самаре пришло 39 137 зрителей, а матч с "Оренбургом" (0:3) посетили 22 930 человек.

Пресс-служба "Крыльев Советов"
Теги: Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 12:54
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№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
В Самаре футбол любят
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (1)
online

"Локомотив" проиграет "Самаре", как и положено Чемпиону, и опустится на полное ДНО
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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