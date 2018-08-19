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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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На домашней игре "Крылья Советов" против "Локомотива" ожидается более 30 тысяч зрителей
Сегодня, в 16:30 по московскому времени, "Крылья Советов" в матче 4-го тура российской премьер-лиги встретятся с "Локомотивом".
На игре, которая пройдет на стадионе "Самара-Арена", ожидается более 30 тысяч зрителей. 600 человек поддержат "Локомотив".
На стартовый матч сезона против ЦСКА в Самаре пришло 39 137 зрителей, а матч с "Оренбургом" (0:3) посетили 22 930 человек.
Пресс-служба "Крыльев Советов"
На игре, которая пройдет на стадионе "Самара-Арена", ожидается более 30 тысяч зрителей. 600 человек поддержат "Локомотив".
На стартовый матч сезона против ЦСКА в Самаре пришло 39 137 зрителей, а матч с "Оренбургом" (0:3) посетили 22 930 человек.
Пресс-служба "Крыльев Советов"
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