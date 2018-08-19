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Хавбек "Ливерпуля Груич перейдет в "Герту". Ранее им интересовался ЦСКА

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич продолжит карьеру в "Герте", утверждает интернет-издание Liverpool Echo.

По данным источника, серб продлит контракт с красными и перейдёт в берлинский клуб на правах аренды до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что переговоры с "Ливерпулем" об аренде Груича ведёт московский ЦСКА.
Теги: ЦСКА Герта Ливерпуль Груйич
Сегодня, 13:46
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№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Груня сделал правильный выбор
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
А может еще и япоху

а еще и малийца...кстати..а что за япоха? все говорят..а найти инфу не могу


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 14:09) #
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Цитата: tiki
игрок, может и хороший, но надо покупать


Два основных полузащитника в аренде- это перебор. Правильно, что отказались.

На неделе ждем Арнара или Шиманьского, а может и обоих)) А может еще и япоху, а может и Облякова.

Гинера уже не остановить))) Отберите карточку у этого кутилы!!!


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
все верно
игрок, может и хороший, но надо покупать
как никак строить команду надо именно сейчас. упустили момент


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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