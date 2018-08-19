Урош Спайич: в футбольной Европе о "Краснодаре" говорят

Защитник сборной Сербии Урош Спайич достаточно быстро вписался в состав черно-зеленой команды и уверенно отыграл стартовые игры текущего сезона на важнейшей позиции в центре обороны «от звонка до звонка». Перед матчем со «Спартаком» он дал клубной пресс-службе свое первое в России интервью.- Я родился в Белграде и, сколько себя помню, всегда гонял мяч, а активно заниматься футболом стал уже с семи лет. Почему именно футболом? Это единственное, что на то время меня интересовало (улыбается). Других вариантов я даже не рассматривал.- В моей семье только дедушка немного играл в футбол, на любительском уровне. Зато вся моя семья – ярые футбольные болельщики. Болеют они персонально за меня, ну и, конечно, за ту команду, в которой я играю. И девушка, с которой я встречаюсь – также рьяная моя болельщица (улыбается).- Когда мне было 15, меня признали самым талантливым игроком футбольной школы «Црвены Звезды». Я продолжил усердно тренироваться, и в 17 лет со мной подписали первый контракт. А вскоре я впервые сыграл за главную команду клуба. Мне, конечно, повезло. В таком возрасте защитники на профессиональном уровне дебютируют редко. Но тренеры мне доверяли, и я продолжил выходить на поле. Вскоре я участвовал в дерби против «Партизана» – это была фантастика! Атмосфера на переполненном стадионе царила непередаваемая, и эмоции у меня, тогда еще совсем мальчишки, зашкаливали! Я был счастлив и горд. Этот бесценный опыт очень помог мне в дальнейшей футбольной карьере, и те свои первые матчи за «Црвену Звезду» я никогда не забуду!- Я всегда смотрю матчи европейских кубковых турниров, и если получается, то стараюсь не пропускать игры «Црвены Звезды». Ответный матч, который проходил в Белграде, я смотрел, переживал за свой родной клуб, радовался его успеху. Конечно, я тогда и представить не мог, что всего через год окажусь в «Краснодаре» (улыбается). Не скрою, был удивлен итоговым результатом, поскольку знал, что «Краснодар» – достаточно сильный клуб, за короткий срок успевший себя хорошо зарекомендовать в Европе. Да что я, вся Сербия тогда была приятно удивлена тем, что «Звезда» смогла пройти дальше. Но «Црвена» заслужила эту победу, футболисты в том матче выложились даже не на сто, а на триста процентов! В футболе случается всякое, и кто знает, может быть, в нынешнем сезоне жребий опять сведет эти две команды в Лиге Европы? Я бы был совсем не против такого поворота! (улыбается)- Во французском чемпионате очень много атлетизма, силовой борьбы, все стараются играть на высокой скорости. Там есть явные фавориты, такие как ПСЖ, «Монако», «Марсель», а остальные команды по уровню друг от друга не сильно отличаются, и в каждой игре между ними трудно предсказать результат. Этим турнир и интересен. В Бельгии – другая история. Там сначала идет регулярный сезон, разные по силе команды проводят два традиционных круга. Потом первая шестерка в серии «чемпионшип плей-офф» разыгрывает медали и четыре места в еврокубках, а в другой серии плей-офф остальные клубы спорят за право побороться за еще одну путевку в Лигу Европы с пятой командой по итогам чемпионского турнира. То есть в концовке в топ-шестерке сражаются все сильнейшие коллективы, практически каждый матч имеет высокую важность, и это тоже очень интересно!- Еще раньше, летом 2017 года, я мог оказаться в Англии. Не буду сейчас говорить, в каком именно клубе, это не важно, поскольку «Андерлехт» не устроила предложенная сумма. Зимой меня действительно пытался приобрести «Спартак», но клубы снова не сошлись в цене. В 2018 году в «Андерлехте» сменилось руководство клуба, на новых боссов вышел теперь уже «Краснодар» и на этот раз сторонам удалось договориться.- Впервые представители «Краснодара» вышли на меня в начале весны этого года. Переговоры шли трудно. Признаюсь, я поначалу не горел желанием покидать «Андерлехт». Чемпионат Бельгии был в самом разгаре, мы боролись за медали, плюс оставалось всего ничего до мундиаля, и я мечтал попасть в окончательную заявку сборной Сербии. Поэтому отвлекаться на мысли о переходе в другой клуб мне, откровенно говоря, не очень хотелось. Однако где-то в подсознании мыслишка все же засела – есть шанс перейти в новую команду, попробовать себя в другой лиге, бросить себе еще один вызов.Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг связывался со мной, много рассказывал о клубе, о его высоких целях и прекрасной инфраструктуре. И вообще, в футбольной Европе о «Краснодаре» говорят, о нем сложилось мнение как о молодом, но очень динамично развивающемся клубе с серьезными амбициями. Знают в Европе и о его владельце, человеке по-настоящему любящем футбол и мечтающем создать сильную команду европейского уровня, которая бы достойно выступала в Лиге Чемпионов. В общем, мысль о переходе укоренялась во мне с каждым днем все сильнее, и в итоге я понял, что мне это действительно интересно (улыбается). По окончании сезона клубы достигли соглашения, я приехал в Россию, прошел медицинские тесты, подписал контракт и уже игроком «Краснодара» отправился со сборной на Чемпионат Мира.- Мне не довелось выйти на поле, но даже несмотря на это, я считаю, что получил колоссальный опыт. Чемпионат Мира – грандиозное событие, участвовать в котором мечтает каждый футболист, и я счастлив, что был частью сборной своей страны. Жаль, конечно, что нам не удалось выйти из группы, но воспоминания об этом турнире останутся со мной на всю жизнь.- Впечатления – самые позитивные. Главную роль в моем восприятии новой команды и новой страны, наверное, сыграл менталитет – он у русских и сербов очень схож. Поэтому вписаться в коллектив мне было не так сложно. Меня хорошо, тепло приняли, и я быстро адаптировался. В плане человеческих отношений и бытовых условий я всем доволен. У клуба прекрасная тренировочная база, великолепный стадион – все увиденное здесь даже превзошло мои ожидания. Что же касается чемпионата России, старт для нас получился непростым, поскольку три первые игры мы проводили в гостях. Но, считаю, выступили мы неплохо – набрали 6 очков из 9 возможных, и занимаем сейчас позицию, с которой можно и нужно стремиться на самый верх.- Стили «Андерлехта» и «Краснодара» во многом схожи: обе команды стараются играть в атакующий футбол, любят владеть мячом. Да и «Црвена Звезда» в чемпионате Сербии действует в подобном ключе. Поэтому мне практически не приходится переучиваться. Я делаю на поле то, к чему привык, то, что я умею и люблю делать.- Мне кажется, любой защитник должен стремиться вступать в единоборства и выигрывать их как можно чаще. Такова наша, игроков обороны, основная задача – отбирать мяч у соперников. Так что тут я, наверное, не сильно отличаюсь от своих коллег по амплуа. Просто хочу быть максимально полезен команде, и прилагаю для этого все усилия. А статистика… Что ж, я рад, что она у меня хорошая – значит, я неплохо справлялся в этих матчах со своими обязанностями. Постараюсь в дальнейшем прибавить еще.- Не буду кривить душой, о «Спартаке» мне пока известно не так много. Но уверен, тренеры на теоретических занятиях расскажут нам всё, что нужно. Знаю, что «Спартак» – это одна из сильнейших российских команд, которая всегда нацелена на высокие места, и в преддверии встречи с ней для нас очень важно было удачно сыграть в Уфе, чтобы увереннее чувствовать себя психологически. Нам это удалось, и теперь мы в таблице стоим рядом с нашим ближайшим соперником, он чувствует наше дыхание. Ну и, конечно же, эта игра станет для нас первой домашней в сезоне. Надеюсь, что трибуны будут заполнены до отказа, и мы получим прекрасную поддержку от наших болельщиков. У «Краснодара» высокие амбиции, и чтобы подтвердить их на финише сезона высоким местом, мы должны успешно играть против топовых команд, наших прямых конкурентов. Этот матч будет как раз из таких. Не сомневаюсь, что игра будет сложной, но одновременно и очень интересной.