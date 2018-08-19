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Агент А. Сигурдссона: ЦСКА сделал предложение, но прогресса в переговорах нет

Агент Бьярки Гунллаугссон, представляющий интересы полузащитника шведского «Норрчёпинга» Арнора Сигурдссона, признался, что не ожидает подвижек в переговорах о переходе футболиста в московский ЦСКА в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к исландскому хавбеку. Сигурдссон отмечал, что хотел бы сделать следующий шаг и начать играть в Российской Премьер-Лиге.

«Предложение о покупке Арнора от ЦСКА лежит на столе у его нынешнего клуба. Предложение сделано. Но пока нет прогресса в переговорах. Сегодня у „Норрчёпинга“ игра. Думаю, не будет изменений в ближайшие два дня», - сказал Гунллаугссон Чемпионату.

В нынешнем сезоне Арнор провёл 16 матчей в чемпионате Швеции, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:23
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
больше исландцев в наш чемп .. ...шведы буксуют ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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