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Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Локомотива"

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Башкиров, Чочиев, Ланин, Яковлев, Соболев

Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Ткачук, Кленкин, Алиев, Корниленко, Шейдаев

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Крыховяк, Игнатьев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Смолов, Фарфан

Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 15:26
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Два полновесных состава у "Локомотива" и 14 место в турнирной таблице.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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