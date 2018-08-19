"Уфа" близка к подписанию полузащитника "Прогреса" Оливера Тилля, утверждает журналист Russian Football News Дэвид Сэнсан.Российский клуб встречался с люксембуржцами в матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы и обыграл их со счетом 4:3 по сумме двух встреч.В минувшем сезоне Тиль провел 23 матча за "Прогрес", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.