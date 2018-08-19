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"Уфа" близка к подписанию полузащитника "Прогреса"

"Уфа" близка к подписанию полузащитника "Прогреса" Оливера Тилля, утверждает журналист Russian Football News Дэвид Сэнсан.

Российский клуб встречался с люксембуржцами в матчах 3-го отборочного раунда Лиги Европы и обыграл их со счетом 4:3 по сумме двух встреч.

В минувшем сезоне Тиль провел 23 матча за "Прогрес", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

"СЭ"
Теги: Уфа
Сегодня, 16:25
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№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lana Del Andrey
А мне больше армянин понравился из Прогресса

с ним есть ролик.он там говорит что фиг куда уедет.его все устраивает в жизни в Люксембурге


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
А мне больше армянин понравился из Прогресса. Уж явно получше Фатая и Кротова
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 16:45) #
  • +2
  •  (2)

На местном сайте пишут о его желании.Люксембуржца blush


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: TrustMe (Сегодня, 16:43) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Они всех игроков команд с которых скальп сняли подписывать будут ?


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009 [жалоба]
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