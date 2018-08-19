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"Краснодар" - о судействе со "Спартаком": вы всё сами можете оценить без слов! (видео)

"Краснодар" после матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" выложил в своём "твиттере" видео с разными судейскими решениями арбитра Сергея Лапочкина в двух последних играх "быков" против красно-белых.

"Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной, и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд! Вы всё сами можете оценить без слов!".

Теги: Краснодар Спартак Видео
Сегодня, 16:40
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№36 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Фонтанка,
конечно,надо слушать бомжей.вы ж все как один иксперты,судьи ни ипацца.и минск обыграли по честноку.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№35 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи нашли кого слушать - некоего Егорова. Поди с Лапочкиным из одного корыта едят.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№34 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
MIG,
ари симулировал.искал контакт.т.е. не Квинси фолил,а ари САМ ногу ему подсунул и упал.чувствуешь разницу?и это не свистнули.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№33 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скулите дальше, неудачники.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№32 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Это счастье для России , что клубом управляет на сраная бандитская чурка, а христианин из древней Армении

радость то какая sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№31 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:24) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
LEGOLAS-22,
тебя за такие слова и свои,и бомжары предадут анафеме и сожгут .


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№30 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 17:24) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Цитата: golden Axe
сразу чувствуется что хозяин клуба армяшка))

Это счастье для России , что клубом управляет на сраная бандитская чурка, а христианин из древней Армении

ты о МЮЛЛЕРЕ ,Я СОГЛАСЕН.НА ВСЕ СТО.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№29 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:24) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и позор... Краснодар, только один вопрос: вам не стыдно?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№28 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 17:22) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Не могу понять - где вы пенальти то видите во вчерашнем матче ???Первый момент по груди мяч, второй - Ари специально касается Промеса, провоцируя судью, даже если и был контакт между ним и Промесом то минимальный, за такое не поставят пенальти.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№27 Написал: хэн липецк (Сегодня, 17:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
вот интересно.Промес наступил ему на ступню.а Ари держится за голень.схватился бы уж сразу за голову все равно мозгов нет
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№26 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 17:20) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если ты победил - не говори ничего, если ты проиграл - говори еще меньше (с) П.Браун
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№25 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Спартачи такие смешные. laughing То есть фол - это исключительно намеренное действие, если не хотел срубить, а так просто получилось - то это уже как бы не фол. Вы там уголовный кодекс поправить не хотите? Ну, типа, не хотел человека пьяным на машине сбить, а так просто получилось - то вроде и не виноват. Не спецом же...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№24 Написал: Батька (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (3)

Так он ногу там специально подставлял под приземление промеса !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№23 Написал: MIG Piter (Сегодня, 17:18) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: К.А.
MIG,


егоров:
- У нас было обсуждение темы наступаний на ноги на сборах. Бывают эпизоды, когда за наступание можно получить и красную. Но если говорить об этом эпизоде, то мы как раз похожий разбирали – когда выпрыгивают два игрока


я бы с тобой согласился, если бы мяч был нейтральным. Таких пересечек бывает множество в штрафной и их свистеть не стоит. Принципиальное отличие этого эпизода:
1. Ари первый на мяче и он себе его прокинул в сторону ворот.
2. Ари, если ему не наступили на ногу - убегает в сторону ворот и имеет возможность создать очень опасный момент. Т.е. его игрок команды-соперника лишает потенциально голевого момента. И вот эти отмазки о том, что он не специально - вообще никого не я6ут. Не специально - не давай ему желтую. Но ты заблокировал движение. Лишил соперника возможности забить. Нарушение.

Ну и по Егорову отдельно. Он как глава департамента судейства оправдывает своего коллегу. Если ситуацию можно трактовать так, чтобы к судье не было претензий, Егоров всегда это будет делать.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№22 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
Судья явно был заряжен бензиновой мамоной ,тут и невооруженным глазом всем было видно и понятно,ну да не суть --премьер-шоу продолжается --в еврокубках все станет на свои места-- карета превратится в тыкву...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№21 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:17) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
сразу чувствуется что хозяин клуба армяшка))

Это счастье для России , что клубом управляет на сраная бандитская чурка, а христианин из древней Армении
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№20 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:15) #
  • +4
  •  (6)

Абсолютно разные эпизоды.Прекрасно виден удар по ноге Зе Луиша и также прекрасно видно как Промес приземляется спиной к Ари и попадает по ноге(абсолютно правильно говорит Егоров о бесконтрольном приземлении),что нарушением точно не является.Кстати,претензии по игре рукой,судя по отсутствию видео с эпизодом,Краснодаром сняты.Не махать после игры кулаками,а забивать свои моменты надо было.Кстати,по моментам команды были практически равны.А парй секунд ранее,как видно из видео,Ари подтолкнул Мельгарехо - а это фол,незафиксированный Лапочкиным.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№19 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:14) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
сразу чувствуется что хозяин клуба армяшка))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№18 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:09) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Странный выбор двух не похожих эпизодов, Зе по ноге дали, а Промес прыгал и приземлился задев ногу + спиной, так можно любой эпизод в штрафной после прыжков и столкновений давать пенальти. Или после Фернандеса решили, что теперь всем липу будут давать, так это конями надо было назваться, а не коровами.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№17 Написал: Батька (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (10)

Нытики !!!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№16 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 17:06) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Продвижения Краснодара по ВАРу были хорошие. Краснодар предлагал установить ЗА СВОЙ СЧЁТ эту систему, но им не разрешили. Да, Спартак бы потерял очки в данном случае, но газпромовское лобби эту систему будет отпинывать до приказа УЕФА. Пенальти был.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№15 Написал: spartak1975 (Сегодня, 17:06) #
  • -3
  •  (7)
online

А мамаева не так уж не права. Сотрудники ФК краснодар точно колхозники.
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:05) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну и до кучи : ПЕРЕД тем,как они приземлились,была явная симуляция ари,тупо подставлялся,искал ноги Квинси,а этот КОЗЛИНА лапочкин не свистнул симуляцию и не дал ему вторую желтую.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
такой смешной бред laughing
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№12 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (8)

Это карма.Пусть идут в церковь.Или к ведьме.То же в церковь. blush


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№11 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 16:59) #
  • -3
  •  (13)
online

Судья свинья
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
MIG,


егоров:
- У нас было обсуждение темы наступаний на ноги на сборах. Бывают эпизоды, когда за наступание можно получить и красную. Но если говорить об этом эпизоде, то мы как раз похожий разбирали – когда выпрыгивают два игрока. В момент их приземления они не контролируют свое тело, и один из игроков наступает другому на ногу. В чем здесь фол? Я не могу назвать это даже "фолом по неосторожности". То есть Промес, когда до земли оставалось три сантиметра, не мог остановить ногу или переставить ее. Для меня пенальти – это должно быть какое-то очевидное нарушение. Но здесь Промес никакого нарушения прыжком не сделал, когда они с Ари приземлялись, он не видел соперника и поступить по-другому не могу. Для меня это однозначно не пенальти.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 16:58) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиней уже третий сезон вытаскивают. Всем всё давно ясно.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:57) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Тащат свиней.Это уже с Анжи понятно стало.Как всегда свинявым судьишки очков двадцать за сезон добавят ,в ином случае Сраптак бы и в десятку входил с трудом.Каррера тренер?В каком месте?Какой год не игры,не рисунка и оборона шлак,только судейство проплаченное на высоте,это и есть козырь Тарасовки.А потом всякие паоки насилуют Шпартальку и фаны удивляются.Так там нет проплаченных людей со свистком,а без них Сраптак играющий с физруком из Италии просто пустышка.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:57) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один вопрос, почему ёбаное ари катается держась за за голень, когда ему раздробили в фарш ступню? satisfied А потом скачет и бодается?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
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