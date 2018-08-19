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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:05
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (12)
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (12)
12:20
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (12)
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (12)
10:51
Хорен Байрамян: вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли - полное разочарование (3)
Хорен Байрамян: вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли - полное разочарование (3)
10:27
Максим Беляев: теперь мы будем действовать от себя - больше никакой обороны, только агрессия и атака! (1)
Максим Беляев: теперь мы будем действовать от себя - больше никакой обороны, только агрессия и атака! (1)
10:05
Спортивный директор "Локомотива" может перейти на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед" (1)
Спортивный директор "Локомотива" может перейти на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед" (1)
09:50
Мостовой: я не сторонник теории заговоров, но игроки минского "Динамо" играли очень странно (65)
Мостовой: я не сторонник теории заговоров, но игроки минского "Динамо" играли очень странно (65)
08:30
Месси забил 6000-ый гол "Барселоны" в чемпионатах Испании. 9 лет назад он же забил 5000-ый (1)
Месси забил 6000-ый гол "Барселоны" в чемпионатах Испании. 9 лет назад он же забил 5000-ый (1)
"Краснодар" - о судействе со "Спартаком": вы всё сами можете оценить без слов! (видео)
"Краснодар" после матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" выложил в своём "твиттере" видео с разными судейскими решениями арбитра Сергея Лапочкина в двух последних играх "быков" против красно-белых.
"Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной, и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд! Вы всё сами можете оценить без слов!".
"Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной, и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд! Вы всё сами можете оценить без слов!".
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