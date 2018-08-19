"Краснодар" - о судействе со "Спартаком": вы всё сами можете оценить без слов! (видео)

"Краснодар" после матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" выложил в своём "твиттере" видео с разными судейскими решениями арбитра Сергея Лапочкина в двух последних играх "быков" против красно-белых."Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной, и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд! Вы всё сами можете оценить без слов!".