Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ари - о судействе со "Спартаком": это позор для российского футбола

Нападающий "Краснодара" Ари назвал "позором для российского футбола" судейство в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

На 90-й минуте встречи Ари упал в штрафной площади соперника после стыка с форвардом красно-белых Квинси Промесом, а затем был удален за удар головой в челюсть защитнику Самюэлю Жиго.

- К сожалению, судейство нуждается в серьезном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти. Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола, - написал Ари в Инстаграме.

"СЭ"
Теги: Краснодар Спартак Ари
Сегодня, 17:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(3)
№16 Написал: Яamon (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: golden Axe
максимому

какому такому максимому?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Научись проигрывать хоть на закате карьеры, псих!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№14 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (1)

В том эпизоде Лапочкин был неправ в том,что не остановил игру после того,как Ари подтолкнул сзади Мельгарехо(это было за пару секунд до столкновения с Промесом,акцентированное движение двумя руками). Прекрасно видно из видео,где Краснодар пытается доказать нарушение.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем опустился... Жалко его...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: хэн липецк (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Второй Шпак.все что нажито непосильным трудомдва пенальти,две сломанные ноги.что там ещё stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Toorch (Сегодня, 17:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А ведь прав Ари! Ему должны были присудить чистую победу за нокаут! laughing Судья продажная иди футбол суди! Не допускать больше его до судейства боёв без правил! smile
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Впаяьь ему 10 игр с учётом прошлых грехов дисквы . Лысую бешенную обезьяну на кол!


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 17:19) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ват такие гавнюки за базар должны отвечать! А он хер ли- кукарекнул, и в кусты!


--------------------
За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 17:19) #
  • +3
  •  (7)

Клоун ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
просрочка заквакала,рад что эту мартышку утилизировали,наказывать нужно по максимому
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:14) #
  • +3
  •  (9)

Это твой позор. Так себя вести в футболе нельзя.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А где самокритика, что ты кривоногий чудак запорол три момента
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:10) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
по принципу "лучшая защита - нападение" Ари бы помолчать уже. Исполнил бычка на поле, в прямом смысле
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: spartak1975 (Сегодня, 17:07) #
  • +3
  •  (7)
online

Толстожопый, ты уж определись. А то завтра 4 пенальти будет плюс скажешь что это Жиго на твою тупую маковку сам нарвался.
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:05) #
  • +2
  •  (6)

Нудык ударил - удалили.Могли на галеры отправить.Вечно макаки обижаются. blush


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
уже два ! smile а завтра будет три scream
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.