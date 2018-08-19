Ари - о судействе со "Спартаком": это позор для российского футбола

Нападающий "Краснодара" Ари назвал "позором для российского футбола" судейство в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.На 90-й минуте встречи Ари упал в штрафной площади соперника после стыка с форвардом красно-белых Квинси Промесом, а затем был удален за удар головой в челюсть защитнику Самюэлю Жиго.- К сожалению, судейство нуждается в серьезном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти. Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола, - написал Ари в Инстаграме.