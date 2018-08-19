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Кристиян Бистрович: теперь в центре поля у ЦСКА есть мощный балканский кулак!

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал игру Николы Влашича за армейский клуб.

"В первой же игре Влашич показал, что является отличным игроком для нас и для всего чемпионата России. С ним ЦСКА заиграл лучше, потому что Ник стал связующим звеном между опорной зоной и нашими форвардами. Очень приятно играть рядом с ним. Теперь в центре поля у ЦСКА есть мощный балканский кулак!" – передает слова футболиста Sport24.
Теги: ЦСКА Бистрович Влашич
Сегодня, 17:09
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№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
скажу иначе - Бийол вчера вообще выпал

Ну не совсем, всё-таки в обороне был полезен. Если конкретно - 20 выигранных верховых единоборств.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:26) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
тебя за язык никто не тянул, ослег)
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Коляс
Цитата: xxxxx
До мощного кулака пока далековато,

Бийолу бы ещё над культурой паса поработать, а то обрезов многовато.

скажу иначе - Бийол вчера вообще выпал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: xxxxx
До мощного кулака пока далековато,

Бийолу бы ещё над культурой паса поработать, а то обрезов многовато.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
До мощного кулака пока далековато, но перспективы на будущее проглядываются и ....это уже хорошо.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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