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Стали известны составы "Зенита" и "Урала" на матч 4-го тура РПЛ

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Нобоа, Ерохин, Паредес, Мак, Дриусси, Дзюба

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Нету, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный

"Урал": Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Ходжаниязов, Балажиц, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Динга, Ароян, Евсеев, Егорычев, Эль Кабир, Юсупов
Сегодня, 17:46
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(1)
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:57) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Trucha
Он же с Рубином красную получил))

Спб.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Trucha (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Что-то Кузи ни там, ни там.

Он же с Рубином красную получил))

Цитата: Александр из Тюмени
Цитата: Trucha
На три вещи можно смотреть бесконечно:
1.Как горит огонь
2.Как течет вода
3.Как Спартак вылетает из ЛЧ и получает 5 плюшек от Великого и Могучего Зенита bowtie

P.s хрюшки может вам сюда редакторами устроиться? Все равно дома сидите и только гадите вечно на всех ветках smile


И как Терек делает чемпионом Спартак в первом матче для которого наконец-то открыли новый стадион в питере и бомжи позорные проиграли хачикам.


Ты забыл добавить, спустя 16 лет smile



Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
За питерских мальчишек


Спас-ибо! smiley
***
Зачёт heart_eyes


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то Кузи ни там, ни там.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
На три вещи можно смотреть бесконечно:
1.Как горит огонь
2.Как течет вода
3.Как Спартак вылетает из ЛЧ и получает 5 плюшек от Великого и Могучего Зенита bowtie

P.s хрюшки может вам сюда редакторами устроиться? Все равно дома сидите и только гадите вечно на всех ветках smile


И как Терек делает чемпионом Спартак в первом матче для которого наконец-то открыли новый стадион в питере и бомжи позорные проиграли хачикам.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (1)
online

Пора дать шанс Лодыгину,ему нужно дать шанс реабилитироваться,а Лунева поберечь для Мольде,два дня маловато на восстановление после Минска,посмотрим,Урал способен на сюрприз smirk
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Trucha (Сегодня, 18:12) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
На три вещи можно смотреть бесконечно:
1.Как горит огонь
2.Как течет вода
3.Как Спартак вылетает из ЛЧ и получает 5 плюшек от Великого и Могучего Зенита bowtie

P.s хрюшки может вам сюда редакторами устроиться? Все равно дома сидите и только гадите вечно на всех ветках smile
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: aulex Milano (Сегодня, 18:05) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Интер»
бакланам пришла указивка из газпрЁма, кого в выигрышный состав засунуть.бомжеклуб теперь во всеоружии)))


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:02) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
дог
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:48) #
  • -6
  •  (12)
online

За питерских мальчишек
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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