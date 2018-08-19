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"Локомотив" в Самаре добился победы над "Крыльями Советов"

В Самаре завершился матч 4-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Локомотив". Победу со счетом 1:0 одержали футболисты московского клуба.

Чемпионат России

4 тур

"Крылья Советов" – "Локомотив" 0:1

Гол: Крыховяк, 38

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов (Шейдаев, 84), Бурлак, Чичерин, Зотов (Ткачук, 74), Самарджич, Башкиров, Чочиев (Корниленко, 90), Ланин, Яковлев, Соболев

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Крыховяк, Игнатьев, Фернандеш, Ал. Миранчук (Хеведес, 84), Смолов (Баринов, 65), Фарфан (Эдер, 88)

Предупреждения: Игнатьев, 75, Башкиров, 76, Яковлев, 83

Удаления: Игнатьев, 80
Теги: Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 18:21
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(1)
№24 Написал: Бриг (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
А могла быть и ничья, но Гильерме не допустил...Соболев молодой ишо,но перспективный,Яковлеву уже не летать...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№23 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:09) #
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online

Цитата: anatolik189
Смолов нулевой,толку от него не будет.Он свой пик прошёл.Ну а судейка обязан был удалять Игнатьева за предыдущий фол прямой красной карточкой.Отскочили "паровозы",по игре ничья бетонная!


уж я бы не стал бы прямо так про Смолова, может быть, разыграется
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№22 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Смолов нулевой,толку от него не будет.Он свой пик прошёл.Ну а судейка обязан был удалять Игнатьева за предыдущий фол прямой красной карточкой.Отскочили "паровозы",по игре ничья бетонная!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№21 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:56) #
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Цитата: diego milito 22
Столько народу ходит в Самаре смотреть такой унылый футбол.

ну пусть 5 и что бросить своих и к народным для количества нет нас мало но у нас разные команды stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№20 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 18:46) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Матча не видел, но за Крылья расстроен. Но и девушкам победа нужна была, им скоро страну представлять в ЛЧ, уверенность нужна. Тем более там у нас осталось две команды, хотя и со спартаком, считай, в две команды играли, тем не менее....

Не первый твой комментарий читаю тут гнилой и понимаю что тебя жестко обидели в детстве. Суть твоя спрятана за женскими комплексами, девушки, женщины и.т.п. Не знаю как тебя унизили, но сделали это хорошо!))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№19 Написал: boralex саратов (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! Наконец-то.. Гил - супер!!! А по игре....... Комментатор сказал: "Локо рвётся в середину таблицы"...........


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№18 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:41) #
  • +4
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Гилерме конечно топище!
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:38) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Гильерме хорош!. Породистый иноходец в своей штрафной площадке.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№16 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: kapitan601
В ЛЧ скорее всего будет фиаско. На х..р стремиться в Еврокубки, чтобы так бездарно играть?

Цитата: Looka
За Лигу Чемпионов страшновато однако...

Время есть, раскочегарятся. Работать есть над чем, надеюсь мудрый Палыч порешает.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№15 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:35) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: SVN
Почему Смолова не хвалят болельщики Локо?

толсто
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
Крылья могли выиграть,но кривые ноги подвели футболистов)
Моментов было куча,но увы)


Поэтому и играют в КС, что кривые ноги. И не подвели, а сыграли как умеют. Ни больше, ни меньше.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:30) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Паровозы! Наконец-то забили и выиграли, бум надеяться теперь попрет. Крыховяка с почином, видно уровень. Ну и Гиля как в лучшие годы! Хороший, все-таки, у нас кипер!

Цитата: Spartacus1971
Счёт не по игре,локо отскочил.

Уж кому бы говорить...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№12 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Spartacus1971
Счёт не по игре,локо отскочил.

Да нет, все по делу... С такой реализацией "Крыльям" нечего ловить. Конечно, игра далеко не чемпионская у Локо... За Лигу Чемпионов страшновато однако...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№11 Написал: SVN (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (4)
online

Почему Смолова не хвалят болельщики Локо?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:26) #
  • -15
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Матча не видел, но за Крылья расстроен. Но и девушкам победа нужна была, им скоро страну представлять в ЛЧ, уверенность нужна. Тем более там у нас осталось две команды, хотя и со спартаком, считай, в две команды играли, тем не менее....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 18:26) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Реал»
Игры катастрофически нет! Бесперспективное, тягучее болото! В ЛЧ скорее всего будет фиаско. На х..р стремиться в Еврокубки, чтобы так бездарно играть? Что Локо, что Спартак - пока безнадёга!
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Гиля крутота. А нас с первой победой.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№7 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:26) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Столько народу ходит в Самаре смотреть такой унылый футбол.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Trucha (Сегодня, 18:26) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Крылья могли выиграть,но кривые ноги подвели футболистов)
Моментов было куча,но увы)
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:24) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
пока игра -говно, но победа есть победа
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:24) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Счёт не по игре,локо отскочил.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:23) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Гиля красава! Наконец-то мы забили. Игнатьев конечно знатно тупанул в симуляции... Кому она нужна там была...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:23) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Яковлев и Соболев всю игру по мячу попасть не могли, вышел Корниленко на 5 минут и голевой момент сразу, только Гилерме спас.
Надо было раньше выпускать.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:23) #
  • +6
  •  (6)

Крылья - молодцы!
Локо со всеми трансферами не впечатляет, но Гильерме - супер!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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