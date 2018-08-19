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Андрей Тихонов: я благодарен ребятам - они неплохо играли с чемпионом страны

Наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Локомотива" (0:1).

- Нам не хватило мастерства в завершающей стадии. Были хорошие прострелы, а "Локомотив" выручил Гильерме. Мы сами проиграли этот матч из-за одной ошибки, но я благодарен ребятам - они неплохо играли с чемпионом страны. Самарджич? Он сыграл здорово. Вся команда играла хорошо.
Теги: Крылья Советов Локомотив Тихонов
Сегодня, 18:33
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