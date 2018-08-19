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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Семин: первая победа – всегда сложная
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Крыльев Советов" (1:0).
– В чем мы превзошли соперника? Наверное, в этом результативном ударе после углового. Первый тайм был с нашим преимуществом. Во втором "Крылья" перехватили инициативу. У них были моменты чтобы сравнять. Я всем доволен. Первая победа – всегда сложная. Однако победа есть победа. Важные три очка. Их давно не было.
– В чем мы превзошли соперника? Наверное, в этом результативном ударе после углового. Первый тайм был с нашим преимуществом. Во втором "Крылья" перехватили инициативу. У них были моменты чтобы сравнять. Я всем доволен. Первая победа – всегда сложная. Однако победа есть победа. Важные три очка. Их давно не было.
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