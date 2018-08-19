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Юрий Семин: первая победа – всегда сложная

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Крыльев Советов" (1:0).

– В чем мы превзошли соперника? Наверное, в этом результативном ударе после углового. Первый тайм был с нашим преимуществом. Во втором "Крылья" перехватили инициативу. У них были моменты чтобы сравнять. Я всем доволен. Первая победа – всегда сложная. Однако победа есть победа. Важные три очка. Их давно не было.
Теги: Семин Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 18:38
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№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:10) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Александр из Тюмени
Трудовая победа чемпиона над дебютантом.

И что?


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Александр из Тюмени
Трудовая победа чемпиона над дебютантом.

это да а вы 3 раза порвали по1-0 да и против9 игроков Анжи как сказал Мостовой про Минск странно stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Трудовая победа чемпиона над дебютантом.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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