Юрий Семин: первая победа – всегда сложная

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру против "Крыльев Советов" (1:0).– В чем мы превзошли соперника? Наверное, в этом результативном ударе после углового. Первый тайм был с нашим преимуществом. Во втором "Крылья" перехватили инициативу. У них были моменты чтобы сравнять. Я всем доволен. Первая победа – всегда сложная. Однако победа есть победа. Важные три очка. Их давно не было.