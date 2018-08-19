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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Илья Геркус: Смолов начнет забивать, мы в это верим
Победа над "Крыльями Советов" должна придать "Локомотиву" сил для решения задач в следующих играх. Об этом заявил генеральный директор столичного клуба Илья Геркус.
"Победа всегда важна, неважно, какая она по счету - первая, вторая, десятая или двадцатая, здорово, что команда нашла силы, собралась и победила.
Результат хороший, он должен придать команде сил на следующие игры, сейчас все должно пойти лучше. Смолов начнет забивать, мы в это верим, так что ждем голов от атаки", - сказал Геркус ТАСС.
"Победа всегда важна, неважно, какая она по счету - первая, вторая, десятая или двадцатая, здорово, что команда нашла силы, собралась и победила.
Результат хороший, он должен придать команде сил на следующие игры, сейчас все должно пойти лучше. Смолов начнет забивать, мы в это верим, так что ждем голов от атаки", - сказал Геркус ТАСС.
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