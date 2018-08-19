Юрий Сёмин: Смолову тяжело? Станет легко, когда забьёт (видео)

Юр Палыч уже закончил пресс-конференцию, но потом вспомнил, что надо похвалить стадион и болельщиков в Самаре pic.twitter.com/5DXL3sQf0N — Роман Гуськов (@GuskovRoman) August 19, 2018

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвёл итоги игры с "Крыльями Советов" (1:0) на послематчевой пресс-конференции, отметил важность первой победы и прокомментировал игру новичка Фёдора Смолова, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Всегда тяжело даются первые победы. Мы рады 3 очкам. Психологически нам будет полегче, потому что очень много критики, всего того, что раздражает. Психологически сложно.Первый тайм был за нами, второй был за "Крыльями Советов". Мы упустили контроль игры, контроль мяча. Хорошо сыграл Гильерме в последнем эпизоде. Я очень доволен, что в Самаре взяли 3 очка.- Я бы не сказал, что фолов было много, у нас, по-моему, 12, это немного. Много считается после 20, это уже грубо. А с Игнатьевым простая игровая ситуация, судья правильно принял решение.- Улучшение есть одно: то, что они стараются, максимально отдают все силы, это есть улучшение.- Конкуренция, и Рыбус болен. Связано и с лимитом. Ну и Лысов такой же игрок основного состав, как и другие. Он вправе в каком-то матче выйти, по-моему, он играл неплохо.- Конечно ему тяжело, нужен первый гол. Как только забьёт первый гол, так станет легко.После окончания пресс-конференции Сёмин отдельно отметил заполненность "Самара Арены". Встречу посетили более 30 тысяч человек. Журналисты проводили Сёмина аплодисментами.