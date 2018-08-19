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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:05
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (18)
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (18)
12:20
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (13)
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (13)
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Хорен Байрамян: вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли - полное разочарование (3)
Хорен Байрамян: вроде и хорошо, что сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли - полное разочарование (3)
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Енисея"
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Гавазай, Бодул.
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Гавазай, Бодул.
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