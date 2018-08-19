Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Енисея"

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Гавазай, Бодул.
Сегодня, 20:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.