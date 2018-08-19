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"Зенит" одержал волевую победу над "Уралом"

Завершился матч 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал". Волевую победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.

Чемпионат России

4 тур

"Зенит" – "Урал" 4:1

Голы: Дриусси, 12, Ерохин, 15, Дзюба, 79, Паредес, 90 - Бавин, 7

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин (Анюков, 63), Нобоа (Краневиттер, 63), Ерохин, Паредес, Мак, Дриусси, Дзюба (Заболотный, 85)

"Урал": Годзюр, Кулаков (Ароян, 71), Брызгалов, Ходжаниязов, Балажиц, Димитров, Бавин (Евсеев, 81), Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 58), Ильин
Теги: Зенит Урал
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№32 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Spartacus1971
Ага,мальчики для битья,особенно это заметно по таблице,ахах

судя по таблице, Оренбург претендует на Лигу чемпионов?


У них оборона не проходной двор как у уральцев.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№31 Написал: anonymous (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: zenit47
Да это вам не 1:0, вот это сила, вот это мощь

так 1-0 при помощи судейки, это тебе не 4-1
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№30 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 21:18) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Багаж и наследие Манчини работает успешно. Хорошо поработал Роберто, в любом случае, деньги получил за отлично проделанную работу по подбору состава.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№29 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ага,мальчики для битья,особенно это заметно по таблице,ахах

судя по таблице, Оренбург претендует на Лигу чемпионов?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№28 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:15) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Классная игра , было на что посмотреть.Дриусси ,молодчина и сам два вкатил и голевой пас отдал.Не смотря на счет, Урал, не мальчик для битья.Ещё потрепет нервы...


Ага,не мальчики для битья,особенно это заметно по таблице,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№27 Написал: нетрал (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
может через пяток лет у нас ...наконец то будет тренер ТОП?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№26 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С заслуженной, уверенной Победой!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№25 Написал: Бриг (Сегодня, 21:12) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Классная игра , было на что посмотреть.Дриусси ,молодчина и сам два вкатил и голевой пас отдал.Не смотря на счет, Урал, не мальчик для битья.Ещё потрепет нервы...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№24 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Spartacus1971
Счёт по игре,у уральцев в защите дыра,а у бомжей Дзюба

У БОМЖЕЙ В ЗАЩИТЕ ТОЖЕ НЕ ОСОБО, А ВОТ В АТАКЕ - ПОРЯДОК.. В СМ НАОБОРОТ..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№23 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видно что, в охотку играли. Начала мысль прослеживаться. Чуть-чуть но начало. Это радует. Но Ерохина надо выпускать на замену.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№22 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!!! Всех с победой!!! Как она была нужна!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№21 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
уверенно. гол паредеса топ

я бы сказал гол Ивановича\Паредеса ))


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№20 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Цитата: Blessing
Всех, в части касающейся, с трудовой победой!!!
Был момент, когда казалось, что наши подсели, но оказалось обманчиво. Все молодцы, Краня растренирован.
Свиней прошу не беспокоится, и не навязываться с поздравлениями, сегодня принимать не буду, надоели за неделю.

обратись к психиатру,может помогут,а то тебя потеряет сайт.

Сам потеряйся, SVиN
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 21:03) #
  • -12
  •  (16)

Цитата: Blessing
Всех, в части касающейся, с трудовой победой!!!
Был момент, когда казалось, что наши подсели, но оказалось обманчиво. Все молодцы, Краня растренирован.
Свиней прошу не беспокоится, и не навязываться с поздравлениями, сегодня принимать не буду, надоели за неделю.

обратись к психиатру,может помогут,а то тебя потеряет сайт.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба - настоящий Мужик и Лидер!
Всех с победой!!!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всех, в части касающейся, с трудовой победой!!!
Был момент, когда казалось, что наши подсели, но оказалось обманчиво. Все молодцы, Краня растренирован.
Свиней прошу не беспокоится, и не навязываться с поздравлениями, сегодня принимать не буду, надоели за неделю.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:00) #
  • +8
  •  (14)
online

Зенит с победой с крупным счётом!
Обеим командам спасибо за игру!
Было на что посмотреть...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
щас хрюндели подтянут свою артиллерию и начнут минусовать ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:59) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Отличная игра.Нобоа здоровья.Кран слаб надеюсь на него ставку делать не станут,зато скоро и Маммана и Жирков с Кокориным подтянутся и станем сильнее.Игроки именно играют и это главное.Микроклимат в команде есть.С победой нас.Мы и без судей побеждаем,хотя конечно судейка чистый пендаль не дал,но мы не Сраптак мы не жалуемся,мы играем.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:58) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Урал давал играть и сам играл. Комплименты команде, надоело видеть от наших середняков вечный унылый автобус. Будь у Урала помастеровитее игроки атаки, треху мы бы сегодня получили.
Зенит прибавляет, и ему есть куда прибавлять. Это радует.
Дриусси - игрок матча.
Нобоа здоровья.
Все молодцы, всем спасибо.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,у уральцев в защите дыра,а у бомжей Дзюба,
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: лад USSR (Сегодня, 20:57) #
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
При Семаке сильно прибавили Паредес и Дриусси. Закономерная победа питерцев.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Команда есть. Это главное. Всех с уверенной победой!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
уверенно. гол паредеса топ


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А ещё подтянутся скоро Шатов, Маммана, Кокорин, Жирков.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Trucha (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой))
Продолжаем в том же духе blush



Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 20:57) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уралу спасибо, что дал Зениту сыграть, да и сам старался.Класс,конечно, сказался, но зато матч нескучный получился..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Команда есть. Это главное. Всех с уверенной победой!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:56) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне нравится, что "Зенит" не тянет время, не изображает, а реально играет все 90+ минут.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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