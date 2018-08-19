Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:05
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (18)
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (18)
12:20
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (13)
Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть (13)
"Зенит" одержал волевую победу над "Уралом"
Завершился матч 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал". Волевую победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.
Чемпионат России
4 тур
"Зенит" – "Урал" 4:1
Голы: Дриусси, 12, Ерохин, 15, Дзюба, 79, Паредес, 90 - Бавин, 7
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин (Анюков, 63), Нобоа (Краневиттер, 63), Ерохин, Паредес, Мак, Дриусси, Дзюба (Заболотный, 85)
"Урал": Годзюр, Кулаков (Ароян, 71), Брызгалов, Ходжаниязов, Балажиц, Димитров, Бавин (Евсеев, 81), Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 58), Ильин
Чемпионат России
4 тур
"Зенит" – "Урал" 4:1
Голы: Дриусси, 12, Ерохин, 15, Дзюба, 79, Паредес, 90 - Бавин, 7
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин (Анюков, 63), Нобоа (Краневиттер, 63), Ерохин, Паредес, Мак, Дриусси, Дзюба (Заболотный, 85)
"Урал": Годзюр, Кулаков (Ароян, 71), Брызгалов, Ходжаниязов, Балажиц, Димитров, Бавин (Евсеев, 81), Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 58), Ильин
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.