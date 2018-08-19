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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гильерме: удар Корниленко отразил на опыте (видео)
Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы над "Крыльями Советов" (1:0) рассказал в интервью корреспонденту Rusfootball.info Роману Гуськову о своём сэйве на последних минутах, изменениях в игре команды и о том, за счёт чего удалось отстоять победный счёт в меньшинстве.
- Расскажите о своём сэйве в концовке, позволившем сохранить победный счёт.
- Сложный мяч, но я занял правильную позицию. Если бы я был ближе к центру ворот, мог бы не успеть. Это опыт.
- Насколько довольны игрой своих защитников, всё-таки "Крылья" имели сегодня 3 явных момента?
- Я доволен, претензий вообще нет. Когда ты играешь на ноль, нет никаких вопросов. В футболе всегда есть момент и у тебя, и у соперника. В чемпионате России много качественных команд, всегда будут моменты. На это есть вратарь, выручать надо.
- "Локомотив" не побеждал, не забивал, сегодня другой исход. А есть ли какие-то изменения в игре?
- Сегодня совсем по-другому играли, агрессивно с первых минут. Всей командой старались давить соперника впереди. В первом тайме мы играли совсем по-другому, чем в последних играх. Второй тайм сыграли по-другому из-за удаления, да и игроки уставали, но все молодцы.
- За счёт чего так удалось так уверенно отстоять победный счёт в меньшинстве?
- Знаешь, у нас после предыдущих 4 игр была самая главная цель выиграть, потому что нам не хватает уверенности в начале сезона. Для нас победа очень важна, она придаст нам сил на следующие матчи.
- Расскажите о своём сэйве в концовке, позволившем сохранить победный счёт.
- Сложный мяч, но я занял правильную позицию. Если бы я был ближе к центру ворот, мог бы не успеть. Это опыт.
- Насколько довольны игрой своих защитников, всё-таки "Крылья" имели сегодня 3 явных момента?
- Я доволен, претензий вообще нет. Когда ты играешь на ноль, нет никаких вопросов. В футболе всегда есть момент и у тебя, и у соперника. В чемпионате России много качественных команд, всегда будут моменты. На это есть вратарь, выручать надо.
- "Локомотив" не побеждал, не забивал, сегодня другой исход. А есть ли какие-то изменения в игре?
- Сегодня совсем по-другому играли, агрессивно с первых минут. Всей командой старались давить соперника впереди. В первом тайме мы играли совсем по-другому, чем в последних играх. Второй тайм сыграли по-другому из-за удаления, да и игроки уставали, но все молодцы.
- За счёт чего так удалось так уверенно отстоять победный счёт в меньшинстве?
- Знаешь, у нас после предыдущих 4 игр была самая главная цель выиграть, потому что нам не хватает уверенности в начале сезона. Для нас победа очень важна, она придаст нам сил на следующие матчи.
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