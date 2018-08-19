Гильерме: удар Корниленко отразил на опыте (видео)

Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы над "Крыльями Советов" (1:0) рассказал в интервью корреспондентуРоману Гуськову о своём сэйве на последних минутах, изменениях в игре команды и о том, за счёт чего удалось отстоять победный счёт в меньшинстве.- Сложный мяч, но я занял правильную позицию. Если бы я был ближе к центру ворот, мог бы не успеть. Это опыт.- Я доволен, претензий вообще нет. Когда ты играешь на ноль, нет никаких вопросов. В футболе всегда есть момент и у тебя, и у соперника. В чемпионате России много качественных команд, всегда будут моменты. На это есть вратарь, выручать надо.- Сегодня совсем по-другому играли, агрессивно с первых минут. Всей командой старались давить соперника впереди. В первом тайме мы играли совсем по-другому, чем в последних играх. Второй тайм сыграли по-другому из-за удаления, да и игроки уставали, но все молодцы.- Знаешь, у нас после предыдущих 4 игр была самая главная цель выиграть, потому что нам не хватает уверенности в начале сезона. Для нас победа очень важна, она придаст нам сил на следующие матчи.