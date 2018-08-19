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Дмитрий Парфёнов: быстро забили и испугались, что можем выиграть

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов остался недоволен игрой своей команды в обороне в проигранном матче против "Зенита" (1:4), передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Забили быстрый мяч, испугались, что можем выиграть. Очень комфортно для соперника играли в своей штрафной и позволили "Зениту" вернуться в игру, имея возможность забить ещё. Надо было развивать преимущество, а мы пропустили 2 мяча простых. Это вопрос нашей концентрации и внимания в своей штрафной. Второй тайм начали активно, владели преимуществом, опять имели несколько хороших моментов, а "Зенит"показал, как надо действовать на контратаках, наказал.

- "Урал" много создаёт моментов, по ожидаемым голам один из лидеров. Почему никак не удаётся преодолеть проблемы с реализацией?

- Мы забиваем, вопрос, почему мы так легко даём забить в свои ворота. Ну а реализация - её можно поправить только работой. У нас есть игроки, другого пути нет.

- Во всех матчах вы пропускали голы в последнюю 10-минутку. Насколько вы довольны физической готовностью команды?

- Голы мы пропускаем не из-за физической готовности, там простые моменты. Человек свежий выходит на замену, фолит - это не вопрос физических кондиций.
Теги: Парфенов Урал Зенит
Сегодня, 21:23
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(1)
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
2 удаления или пенка и "заслуженные" 1-0 в пользу "великих"

confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: utekay
Урал хорошая команда...свиней будет драть!

не будут, 2 удаления или пенка и "заслуженные" 1-0 в пользу "великих"
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Урал был хорош. Молодцы, играют.
Зенит сегодня тоже приятно удивил - аргентосы ожили.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Парфенов начинай ставить оборону.Это же позор так играть сзади.Ну в Тосно понятно с Дугаличем и Буйволовым ловить было нечего,но здесь то игроки уровнем повыше,которые при том же Тарханове играли надежно,а здесь в каждом матче у команды нет обороны.Таким темпом скоро отставка и отставка совершенно правильная.У тебя игроки не того уровня что бы играть с позиции силы или комбинаций,а уж если тренер не может поставить оборону то это конец перспективам пора бы уже понять это.Пока что с такой обороной Урал реальный претендент на стыки.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Урал хорошая команда...свиней будет драть!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Урал своё возьмёт.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (2)

Romgus,
сыграли 4-1, какой 1-2???
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
..Урал, всё таки играет, автобус не ставит...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: larss
1:2!?

пора бы привыкнуть к новостникам, они по выхам только под боярышником работают
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
1:2!?
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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