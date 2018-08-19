Дмитрий Парфёнов: быстро забили и испугались, что можем выиграть

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов остался недоволен игрой своей команды в обороне в проигранном матче против "Зенита" (1:4), передаёт корреспондент- Забили быстрый мяч, испугались, что можем выиграть. Очень комфортно для соперника играли в своей штрафной и позволили "Зениту" вернуться в игру, имея возможность забить ещё. Надо было развивать преимущество, а мы пропустили 2 мяча простых. Это вопрос нашей концентрации и внимания в своей штрафной. Второй тайм начали активно, владели преимуществом, опять имели несколько хороших моментов, а "Зенит"показал, как надо действовать на контратаках, наказал.- Мы забиваем, вопрос, почему мы так легко даём забить в свои ворота. Ну а реализация - её можно поправить только работой. У нас есть игроки, другого пути нет.- Голы мы пропускаем не из-за физической готовности, там простые моменты. Человек свежий выходит на замену, фолит - это не вопрос физических кондиций.