Герои дня - Дриусси и Паредес. Оценки игрокам матча "Зенит" - "Урал"

"Зенит"

"Урал"

Ерохин переводит мяч на линию вратарской, а там - четыре свободных "зенитовца" - Брызгалов выдернулся к Ерохину, хотя помешать ему не может, Балажиц застыл в полупозиции. Через мгновение после этого момента хозяева забьют первый гол

Питерский "Зенит", пропустив первым, разгромил на своем стадионе "Урал" и вышел на первое место чемпионата. О том, кто принес больше пользы своей команде.Пропустил гол, в котором был не виноват, в остальном - не имел особенной работы, поскольку "Зенит", забив первую пару мячей, действовал хладнокровно и не бросал лишние силы вперед. Из-за чего опасных моментов у ворот питерцев не было. Оценка довольно низкая за чудовищную ошибку, которой с таким же процентом чудовищности не воспользовался Ильин.Набиуллин несколько раз ошибался, единственный гостевой гол пришел именно с его фланга. Остальные же три защитника провели достаточно среднюю игру. Особенных помарок не было, вспоминается лишь момент Димитрова, когда одним движением полузащитник "Урала" убрал Мевлю и Набиуллина. Центральные защитники выиграли много борьбы и, в общем и целом, нейтрализовали своих оппонентов. Смольников неплохо ходил вперед по флангу.Паредес отрабатывал за себя сегодняшнего и того, что удалился в игре с "Динамо" Минск и подставил всю команду. Полузащитник был очень хорош. Он много распоряжался мячом в моменты зарождения атаки, искал варианты продолжения и чаще всего был в этом успешен. Кроме того, забил неплохой мяч со штрафного, заработал стандарт, с которого был забит первый мяч, так еще и сделал предголевую на Ерохина в моменте со вторым мячом питерцев. Однозначно, один из лучших игроков встречи.Нобоа был тяжелее, если сравнивать его с предыдущей игрой в Лиге Европы. Песни не испортил и новых куплетов не сочинил, предпочитая ходить проторенным дорожками, к обострению, естественно, приводящим очень редко.У Дриусси дубль (пусть и второй гол, на самом деле, по-настоящему забил Ерохин) и голевая передача на Артема Дзюбу. У Ерохина две голевые передачи и очень большой объем работы. Мак слишком очевидно тянул одеяло на себя и потому отстал от партнеров - в одном из последних эпизодов он мог наверняка сделать лучше, отдать партнеру, но пробил из не очевидной позиции сам и попал в защитника.Забил гол, причем голевую контратаку начал он же. Часто сваливался на фланги в поисках мяча и делал это успешно, чем существенно облегчал жизнь своим партнерам. После "Динамо" из Минска такой матч в исполнении россиянина выглядит блекло, но это обманчивое впечатление, - Артем принес много пользы партнерам.Особенных сложностей перед защитником уже не стояло, но он справился, закрыл фланг, с которого практически ничего не пришло.Голкипер "Урала" практически не ошибался - не было вины в пропущенных мячах. Даже несколько раз хорошо вступал в игру, но все-таки четыре пропущенных мяча говорят сами за себя - голкиперу такой игрой гордиться точно нельзя.Кулаков был хорош в подключении, отметился несколькими качественным кроссами, которые вполне могли привести к чему-нибудь интересному, не будь у "Зенита" Ивановича. Брызгалов вполне мог заработать пенальти на Дзюбе в ворота своей команды, но арбитр его почему-то простил. Помимо этого, бывший "спартаковец" проиграл борьбу Ерохину, когда он забивал второй мяч "Зенита".Балажиц был немногим лучше - проигрывал борьбу и несколько раз терял мяч при развитии атаки. Да и нельзя ставить что-то высокое центральным защитникам, которые так играют на стандартах.Ходжаниязов игру просто провалил. Вина его есть в первом мяче, во втором, да и в бесчисленных рейдах "Зенита" по правому флангу - тоже.Бавин забил единственный мяч "Урала", за что и получает выше своего партнера. По большому счету опорная зона гостей ничего интересного не показала. Бумаль классно укрывал мяч, вертелся с ним на ограниченном пространстве, когда его зажимали соперники, но толку из этого, кроме эстетического удовольствия разбирающих игру журналистов - немного.Дебютировавший итальянец встречу провалил. Просто ни в чем не был замечен, кроме ненужных фолов на фланге. Бикфалви был одним из лучших в плане передач перед штрафной площадью, но вывозить вечно румын не в состоянии. Димитров запорол классный момент, когда он бил из штрафной по воротам, - за креативность или бешеную энергию так же не похвалишь.Мог сделать счет 0:2, но саданул мимо рамки. Больше настолько хороших возможностей не имел. Нападающий не забивает, хотя момент для этого был? Вот главный вопрос, на который следует ответить при оценке действий нападающего. Стоит отметить за отличную, пусть и грязноватую, борьбу за верховые мячи. Ильин в этом плане был молодцом, пусть с подборами партнеров было куда хуже.Заменил Кулакова, заработал желтую карточку и не сумел помешать Дзюбе, когда тот забивал.