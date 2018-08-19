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Сергей Семак: очень высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над "Уралом" (4:1) и рассказал о состоянии травмировавшегося в игре полузащитника Кристиана Нобоа, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Пропустили быстрый гол, хотя до этого могли открыть счёт, было бы полегче. Получилась нервная игра. Было много несвойственного нам технического брака. Было видно, что восстановились не все игроки: кто-то хуже готов, кто-то - лучше. Но смогли быстро оклематься, выйти вперёд, дальше игра была сложная в обе стороны. В завершении использовали быструю атаку. Я доволен результатом, но над качеством игры, особенно в обороне, надо работать.

Омрачила травма Кристиана. Ждём результатов обследования, хочется верить, что всё не очень серьёзно.

- Насколько высока вероятность, что он выбыл на долгий срок?

- Очень высока. По его симптоматике и внутренним ощущениям всё очень не хорошо. Будем надеяться, что это только первое такое впечатление.

Полная пресс-конференция:
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд
Теги: Семак Нобоа Зенит Урал
Сегодня, 21:47
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(4)
№10 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 22:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
НЕТ!
Здоровья!!!


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:40) #
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  •  (5)
online

Похоже на растяжение , главное не кресты чтобы. Здоровья.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:12) #
  • +3
  •  (5)
online

Жалко. При Семаке у него все складывалось, была возможность раскрыться в Зените.
Здоровья!


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№7 Написал: metis Riga (Сегодня, 22:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь что обойдётся. желаю здоровья.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 22:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Жаль, ежели серьезно...Здоровья..Тяжеловато без него Зениту будет...Толковой замены нет..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 21:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Кресты судя по симптоматике и это печально.Потому что не Эрнани ,не Оздоев не обладают таким пасом и мышлением,а Кран просто балласт.Может руководство наконец соизволит кого нибудь купить?А то матчей много,а людей мало.С Шатовым и Нобоа уже пять человек минус.Смотрел прямую.По Чернову интересно ответил.Что не играет потому что контракт новый не подписывает,а Семак не планирует делать ставку на уходящих.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
При Семаке - железный игрок основы...здоровья!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 21:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Думаю кресты(, Хрусталь очень жаль ,здоровья парню!!!
Регистрация: 6.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья парню
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Печаль!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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