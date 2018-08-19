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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: очень высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над "Уралом" (4:1) и рассказал о состоянии травмировавшегося в игре полузащитника Кристиана Нобоа, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Пропустили быстрый гол, хотя до этого могли открыть счёт, было бы полегче. Получилась нервная игра. Было много несвойственного нам технического брака. Было видно, что восстановились не все игроки: кто-то хуже готов, кто-то - лучше. Но смогли быстро оклематься, выйти вперёд, дальше игра была сложная в обе стороны. В завершении использовали быструю атаку. Я доволен результатом, но над качеством игры, особенно в обороне, надо работать.
Омрачила травма Кристиана. Ждём результатов обследования, хочется верить, что всё не очень серьёзно.
- Насколько высока вероятность, что он выбыл на долгий срок?
- Очень высока. По его симптоматике и внутренним ощущениям всё очень не хорошо. Будем надеяться, что это только первое такое впечатление.
Полная пресс-конференция:
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд
- Пропустили быстрый гол, хотя до этого могли открыть счёт, было бы полегче. Получилась нервная игра. Было много несвойственного нам технического брака. Было видно, что восстановились не все игроки: кто-то хуже готов, кто-то - лучше. Но смогли быстро оклематься, выйти вперёд, дальше игра была сложная в обе стороны. В завершении использовали быструю атаку. Я доволен результатом, но над качеством игры, особенно в обороне, надо работать.
Омрачила травма Кристиана. Ждём результатов обследования, хочется верить, что всё не очень серьёзно.
- Насколько высока вероятность, что он выбыл на долгий срок?
- Очень высока. По его симптоматике и внутренним ощущениям всё очень не хорошо. Будем надеяться, что это только первое такое впечатление.
Полная пресс-конференция:
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд
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