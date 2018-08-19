Сергей Семак: очень высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над "Уралом" (4:1) и рассказал о состоянии травмировавшегося в игре полузащитника Кристиана Нобоа, передаёт корреспондент- Пропустили быстрый гол, хотя до этого могли открыть счёт, было бы полегче. Получилась нервная игра. Было много несвойственного нам технического брака. Было видно, что восстановились не все игроки: кто-то хуже готов, кто-то - лучше. Но смогли быстро оклематься, выйти вперёд, дальше игра была сложная в обе стороны. В завершении использовали быструю атаку. Я доволен результатом, но над качеством игры, особенно в обороне, надо работать.Омрачила травма Кристиана. Ждём результатов обследования, хочется верить, что всё не очень серьёзно.- Очень высока. По его симптоматике и внутренним ощущениям всё очень не хорошо. Будем надеяться, что это только первое такое впечатление.