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Сергей Семак: есть позиции, которые "Зениту" очень нужно усилить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победного матча 4-го тура РПЛ с "Уралом" (4:1) рассказал о необходимости усиления команды, а также о перспективах Себастьяна Дриусси и Евгения Чернова, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Вы провели 3 игры за неделю без масштабной ротации. Нужен ли "Зениту" состав из 30 человек, нужно ли усиление или имеющихся игроков достаточно?

- Состав из 30 человек никому не нужен, достаточно обоймы из 18-20 игроков, которые способны выйти и сыграть на таком уровне. Усиление, конечно, нужно. Есть позиции, которые очень важны и очень нужны. Что получится у клуба - вопрос не ко мне.

- Сегодня играл Дриусси с первых минут с Дзюбой, каковы его дальнейшие перспективы играть в старте?

- Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества игры. Будет Себастьян забивать - все мы будем абсолютно счастливы, он будет играть. Как и любой другой игрок, который будет лучше остальных.

- Даже когда вы заменили Набиуллина, вышел правый защитник Анюков, а не Чернов. Каковы его перспективы?

- У Жени контракт до конца этого года. Сейчас я не могу ставить игрока, будущее которого непонятно. Или он подписывает контракт с "Зенитом" и остаётся полноценным игроком, или мы продолжаем использовать Сашу. Он играл, он в тонусе, он опытный. Игра была нервная и я решил, что ему будет легче в неё вписаться, чем Жене без игрового тонуса. Может, если бы матч по-другому складывался, я бы выпустил и Чернова. Могу сказать о нём только хорошее о его отношении к работе - прекрасный футболист и человек. Ждём итогов переговоров по контрактов.

Полная пресс-конференция:
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд
Теги: Зенит Семак Чернов Дриусси
Сегодня, 22:00
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(2)
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:19) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
ты сначала шлак продай,а то привыкли разбазаривать гос денежки,зенит убыточная, ненасытная, прожорливая помойка
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 22:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Защитника надо хорошего Мама неизвестно когда выйдет,Кристиан по ходу кресты порвал
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Адекватно. Молодец!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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