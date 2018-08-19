Сергей Семак: есть позиции, которые "Зениту" очень нужно усилить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победного матча 4-го тура РПЛ с "Уралом" (4:1) рассказал о необходимости усиления команды, а также о перспективах Себастьяна Дриусси и Евгения Чернова, передаёт корреспондент- Состав из 30 человек никому не нужен, достаточно обоймы из 18-20 игроков, которые способны выйти и сыграть на таком уровне. Усиление, конечно, нужно. Есть позиции, которые очень важны и очень нужны. Что получится у клуба - вопрос не ко мне.- Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества игры. Будет Себастьян забивать - все мы будем абсолютно счастливы, он будет играть. Как и любой другой игрок, который будет лучше остальных.- У Жени контракт до конца этого года. Сейчас я не могу ставить игрока, будущее которого непонятно. Или он подписывает контракт с "Зенитом" и остаётся полноценным игроком, или мы продолжаем использовать Сашу. Он играл, он в тонусе, он опытный. Игра была нервная и я решил, что ему будет легче в неё вписаться, чем Жене без игрового тонуса. Может, если бы матч по-другому складывался, я бы выпустил и Чернова. Могу сказать о нём только хорошее о его отношении к работе - прекрасный футболист и человек. Ждём итогов переговоров по контрактов.