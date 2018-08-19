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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Семак: есть позиции, которые "Зениту" очень нужно усилить
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победного матча 4-го тура РПЛ с "Уралом" (4:1) рассказал о необходимости усиления команды, а также о перспективах Себастьяна Дриусси и Евгения Чернова, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Вы провели 3 игры за неделю без масштабной ротации. Нужен ли "Зениту" состав из 30 человек, нужно ли усиление или имеющихся игроков достаточно?
- Состав из 30 человек никому не нужен, достаточно обоймы из 18-20 игроков, которые способны выйти и сыграть на таком уровне. Усиление, конечно, нужно. Есть позиции, которые очень важны и очень нужны. Что получится у клуба - вопрос не ко мне.
- Сегодня играл Дриусси с первых минут с Дзюбой, каковы его дальнейшие перспективы играть в старте?
- Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества игры. Будет Себастьян забивать - все мы будем абсолютно счастливы, он будет играть. Как и любой другой игрок, который будет лучше остальных.
- Даже когда вы заменили Набиуллина, вышел правый защитник Анюков, а не Чернов. Каковы его перспективы?
- У Жени контракт до конца этого года. Сейчас я не могу ставить игрока, будущее которого непонятно. Или он подписывает контракт с "Зенитом" и остаётся полноценным игроком, или мы продолжаем использовать Сашу. Он играл, он в тонусе, он опытный. Игра была нервная и я решил, что ему будет легче в неё вписаться, чем Жене без игрового тонуса. Может, если бы матч по-другому складывался, я бы выпустил и Чернова. Могу сказать о нём только хорошее о его отношении к работе - прекрасный футболист и человек. Ждём итогов переговоров по контрактов.
Полная пресс-конференция:
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд
- Вы провели 3 игры за неделю без масштабной ротации. Нужен ли "Зениту" состав из 30 человек, нужно ли усиление или имеющихся игроков достаточно?
- Состав из 30 человек никому не нужен, достаточно обоймы из 18-20 игроков, которые способны выйти и сыграть на таком уровне. Усиление, конечно, нужно. Есть позиции, которые очень важны и очень нужны. Что получится у клуба - вопрос не ко мне.
- Сегодня играл Дриусси с первых минут с Дзюбой, каковы его дальнейшие перспективы играть в старте?
- Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества игры. Будет Себастьян забивать - все мы будем абсолютно счастливы, он будет играть. Как и любой другой игрок, который будет лучше остальных.
- Даже когда вы заменили Набиуллина, вышел правый защитник Анюков, а не Чернов. Каковы его перспективы?
- У Жени контракт до конца этого года. Сейчас я не могу ставить игрока, будущее которого непонятно. Или он подписывает контракт с "Зенитом" и остаётся полноценным игроком, или мы продолжаем использовать Сашу. Он играл, он в тонусе, он опытный. Игра была нервная и я решил, что ему будет легче в неё вписаться, чем Жене без игрового тонуса. Может, если бы матч по-другому складывался, я бы выпустил и Чернова. Могу сказать о нём только хорошее о его отношении к работе - прекрасный футболист и человек. Ждём итогов переговоров по контрактов.
Полная пресс-конференция:
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд
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