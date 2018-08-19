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Артём Дзюба: когда весь стадион кричит мою фамилию, я взлетаю и куда-то улетаю

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (4:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги и поддержки болельщиков.

«Наверное, маленький куражик остался после матча с минским «Динамо». Такие матчи для психологии команды очень полезны. Сегодня мы хорошо начали игру, хоть и пропустили.

«Урал» довольно открытая команда, идёт в атаку. Поэтому на встречных курсах у нас получилось их поймать. Непростой матч. Димитров простил при счёте 2:1, у него был 100-процентный момент, я считаю. В целом мы заслуженно победили. Может быть, крупно слишком, но сегодня потрясающий матч провёл Себастьян, как мы его называем, Дриусси. Браво просто! Победу омрачила травма Нобоа. Это наш ключевой футболист на данный момент. Надеюсь, с ним всё хорошо.

Когда весь стадион кричит «Дзюба», я чуть взлетаю, куда-то улетаю. Это необъяснимые эмоции. Дриусси выдал великолепный пас, мне оставалось только попасть по воротам. Благодарен болельщикам, что они пришли сегодня поддержать нас. Мы играем для них, без болельщиков это не футбол», — передаёт слова Дзюбы «Чемпионат».
Теги: Дзюба Зенит Урал
Сегодня, 22:28
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(1)
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 23:04) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
В космос? blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Lord_Vik
когда ты оставил бомжеклуб без лч

Оставь его Манчини в команде, был бы Зенит в ЛЧ. И квалификацию он бы прошел ; )


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: dvdw (Сегодня, 22:43) #
  • -2
  •  (6)

Толпа имеет одну удивительную особенность -высоко поднимать,выше облаков и бросать на землю,да так,что порою от удара содрагаются небеса,от падения ещё вчерашнего кумира.А то,что это будет,к гадалке не ходи.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:42) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ага. Особенно в прошлом году, когда ты оставил бомжеклуб без лч.
Но бомжы переобулись очень резво.
laughing laughing
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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