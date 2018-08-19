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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артём Дзюба: когда весь стадион кричит мою фамилию, я взлетаю и куда-то улетаю
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (4:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги и поддержки болельщиков.
«Наверное, маленький куражик остался после матча с минским «Динамо». Такие матчи для психологии команды очень полезны. Сегодня мы хорошо начали игру, хоть и пропустили.
«Урал» довольно открытая команда, идёт в атаку. Поэтому на встречных курсах у нас получилось их поймать. Непростой матч. Димитров простил при счёте 2:1, у него был 100-процентный момент, я считаю. В целом мы заслуженно победили. Может быть, крупно слишком, но сегодня потрясающий матч провёл Себастьян, как мы его называем, Дриусси. Браво просто! Победу омрачила травма Нобоа. Это наш ключевой футболист на данный момент. Надеюсь, с ним всё хорошо.
Когда весь стадион кричит «Дзюба», я чуть взлетаю, куда-то улетаю. Это необъяснимые эмоции. Дриусси выдал великолепный пас, мне оставалось только попасть по воротам. Благодарен болельщикам, что они пришли сегодня поддержать нас. Мы играем для них, без болельщиков это не футбол», — передаёт слова Дзюбы «Чемпионат».
«Наверное, маленький куражик остался после матча с минским «Динамо». Такие матчи для психологии команды очень полезны. Сегодня мы хорошо начали игру, хоть и пропустили.
«Урал» довольно открытая команда, идёт в атаку. Поэтому на встречных курсах у нас получилось их поймать. Непростой матч. Димитров простил при счёте 2:1, у него был 100-процентный момент, я считаю. В целом мы заслуженно победили. Может быть, крупно слишком, но сегодня потрясающий матч провёл Себастьян, как мы его называем, Дриусси. Браво просто! Победу омрачила травма Нобоа. Это наш ключевой футболист на данный момент. Надеюсь, с ним всё хорошо.
Когда весь стадион кричит «Дзюба», я чуть взлетаю, куда-то улетаю. Это необъяснимые эмоции. Дриусси выдал великолепный пас, мне оставалось только попасть по воротам. Благодарен болельщикам, что они пришли сегодня поддержать нас. Мы играем для них, без болельщиков это не футбол», — передаёт слова Дзюбы «Чемпионат».
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