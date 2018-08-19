Александр Егоров - о падении Ари: мы говорили судьям, что такие моменты - не повод для пенальти

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча "Краснодар" - "Спартак", в котором нападающий хозяев Ари упал в чужой штрафной после контакта с Квинси Промесом. Арбитр Сергей Лапочкин решил не назначать пенальти.- Это игровой эпизод из разряда, что как бы арбитр его ни оценил, всегда будут разговоры. Промес, когда выпрыгивал, пытался сыграть в мяч. Но, увидев, что он может задеть игрока и сфолить, он изменил свой прыжок. Приземляясь, он наступил на ногу Ари. То есть в его действиях не было никакого умысла, фола. Это фол по неосторожности - человек, когда приземляется, ничего не может с собой поделать. Это просто несчастный случай. К сожалению, такое бывает. Это не фол, который тянет на пенальти.Мы ровно такие моменты рассматривали на сборах и сказал всем судьям: "Ребята, в таких ситуациях мы не имеем никакого желания видеть пенальти, это не повод для назначения", - сообщил Егоров в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ".