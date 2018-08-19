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Александр Егоров - о падении Ари: мы говорили судьям, что такие моменты - не повод для пенальти

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча "Краснодар" - "Спартак", в котором нападающий хозяев Ари упал в чужой штрафной после контакта с Квинси Промесом. Арбитр Сергей Лапочкин решил не назначать пенальти.

- Это игровой эпизод из разряда, что как бы арбитр его ни оценил, всегда будут разговоры. Промес, когда выпрыгивал, пытался сыграть в мяч. Но, увидев, что он может задеть игрока и сфолить, он изменил свой прыжок. Приземляясь, он наступил на ногу Ари. То есть в его действиях не было никакого умысла, фола. Это фол по неосторожности - человек, когда приземляется, ничего не может с собой поделать. Это просто несчастный случай. К сожалению, такое бывает. Это не фол, который тянет на пенальти.

Мы ровно такие моменты рассматривали на сборах и сказал всем судьям: "Ребята, в таких ситуациях мы не имеем никакого желания видеть пенальти, это не повод для назначения", - сообщил Егоров в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ".
Теги: Егоров Ари Краснодар Спартак Лапочкин
Вчера, 23:53
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(2)
№6 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 00:34) #
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online

Цитата: citrus63
"Фол по неосторожности - это не фол, а несчастный случай".

"Понять и простить... "
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№5 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
"Фол по неосторожности - это не фол, а несчастный случай"... И это глава судейства! Клоун! angry
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 00:12) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Lana Del Andrey
потому что никуя никому ничего не будет.

после бессмертного Мутко я уже ничему не удивляюсь...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: taivara Питер (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нужно Егорову прыгнуть шипом на ногу,а еще лучше какой нибудь vip-персоне.Все будет под другим углом.Эпизод конечно случайный,и в то же время это один из самых подлых и болезненных фолов.Можно закончить карьеру спортсмена.
Регистрация: 10.05.2012 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Клоунада. Кукушка хвалит петуха. Одно покровительство и безнаказанность судейского корпуса. Сидит, пля, и лыпу давит, потому что никуя никому ничего не будет.

P.S. Не слышал вью Кононова. Но даже такой спокойной человек в акуе уже с низкокачественного судейства
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: _strelez_ ростов (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (6)
online

Егорова сейчас послушал... мля...рука-лицо... * я просмотрел то, что судья судит 3-ий раз подряд...* и тут же * У нас всё учитывается. Мы не допускаем, чтобы судья в одном сезоне судил одни и те же команды четыре или три раза...* Писец...

Возвращаясь к *спорному* моменту... *он не умышленно опустился после прыжка на ногу..* Какая куй разница - умышленно или не умышленно... наступил на ногу ( или, к примеру, мяч ударился в руку) - помешал атаке... в штрафной... это , однозначно, должен быть пеналь...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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