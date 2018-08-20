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Александр Егоров: не зафиксировав фол Влашича и удалив Григалаву, Безбородов поступил верно

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал скандальные решения арбитра Владислава Безбородова в матче ЦСКА - "Арсенал" (3:0). Туляки выражали возмущение тем, что судья не зафиксировал фол Влашича, а следом дал красную карточку Гии Григалаве за игру рукой.

- Здесь не было абсолютно никакого нарушения: игрок "Арсенала" стал сам заваливаться, Влад (судья Безбородов - прим.ред.) все видел, это был нырок. На 72-й минуте есть отличный повтор, на котором это видно. Все коллеги считают, что отбор был чистым.

Мы сразу видим, что Гия находится в положении, где рука у него неестественна. Передача идёт на небольшой скорости, он мог повернуться как угодно. Но он делает движение рукой. Я видел, что мяч попал в руку.

Красная, потому что это фол последней надежды. Если арбитр не считает, что это фол, надо было продолжить игру. Третьего варианта нет - нападающий бы получил мяч и вышел 1 на 1.

Я прекрасно понимаю эмоции тренера. Если бы этот момент был чёрно-белый, мы бы о нём не говорили. В моём видении это абсолютно правильное решение Влада Безбородова, - заявил Егоров в программе "После Футбола" на "Матч ТВ".
Теги: Егоров ЦСКА Арсенал
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 00:25) #
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да уж... кто бы сомневался.. Массаракш...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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