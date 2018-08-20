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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Матч ТВ": у Нобоа разрыв крестообразных связок, он пропустит более 6 месяцев
Получивший травму в игре 4-го тура РПЛ против "Урала" полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа сможет вернуться на поле только весной.
По информации "Матч ТВ", у эквадорца, который выходил в стартовом составе на все матчи "Зенита" в этом сезоне, кроме проигранного со счётом 0:4 в Минске, разрыв крестообразных связок.
Если диагноз подтвердится, лечение и восстановление 32-летнего футболиста займёт более полугода. С уверенностью можно сказать, что в 2018 году Нобоа уже не сыграет.
По информации "Матч ТВ", у эквадорца, который выходил в стартовом составе на все матчи "Зенита" в этом сезоне, кроме проигранного со счётом 0:4 в Минске, разрыв крестообразных связок.
Если диагноз подтвердится, лечение и восстановление 32-летнего футболиста займёт более полугода. С уверенностью можно сказать, что в 2018 году Нобоа уже не сыграет.
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