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"Матч ТВ": у Нобоа разрыв крестообразных связок, он пропустит более 6 месяцев

Получивший травму в игре 4-го тура РПЛ против "Урала" полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа сможет вернуться на поле только весной.

По информации "Матч ТВ", у эквадорца, который выходил в стартовом составе на все матчи "Зенита" в этом сезоне, кроме проигранного со счётом 0:4 в Минске, разрыв крестообразных связок.

Если диагноз подтвердится, лечение и восстановление 32-летнего футболиста займёт более полугода. С уверенностью можно сказать, что в 2018 году Нобоа уже не сыграет.
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 08:15
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(1)
№10 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 08:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
sparwik53,
Очень похоже на то, как Зобнин в сборной свои кресты порвал...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 08:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
мля...очень жаль. Здоровья


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 08:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А как здорово сезон начал.

Цитата: sparwik53
Не зависимо от клубных пристрастий здоровья эквадорцу, и быстрейшего восстановления.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 08:42) #
  • +1
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Здоровья! страшная травма...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
первый пошел?(
здоровья Нобоа!
да и в его возрасте это хуже вдвойне


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:35) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
пипец.здоровья!


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:32) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самое обидное,что все происходит "на ровном месте". Не зависимо от клубных пристрастий здоровья эквадорцу, и быстрейшего восстановления.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
это потеря,скорейшего выздоровления
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 08:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, очень жаль, когда такие травмы, а особенно в начале сезона
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 08:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья! Кресты - это жопа конечно...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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